محموله‌ جدید گوشت از هند وارد می شود/ ۲ میلیون راس دام آماده کشتار

به گزارش میراث آریا، منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه بازار گوشت کشور در بیش از صد روز گذشته و با وجود وقوع جنگ و محاصره دریایی مدیریت شد، افزود: تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی نقش اصلی را در تامین بازار داخلی گوشت قرمز ایفا کردند و اکنون نیز با ورود محموله‌های جدید گوشت وارداتی و از سرگیری واردات دام زنده بازار این محصول در مسیر کاهش قیمت قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه علاوه بر گوشت منجمد، واردات دام زنده از استان‌های مرزی از سر گرفته شده است، ادامه داد: انتظار می‌رود با این میزان واردات، قیمت گوشت منجمد وارداتی که در ماههای اخیر افزایش یافته بود، به شرایط پیش از جنگ تحمیلی بازگردد که قیمت هر کیلو گوشت منجمد وارداتی از هند حدود ۷۰۰ هزار تومان و از برزیل حدود ۸۰۰ هزار تومان بود.

پوریان از هند به عنوان یکی از مبادی عمده واردات گوشت یاد کرد و افزود: پاکستان، کشورهای آسیای میانه، مغولستان و برخی کشورهای اروپای شرقی نیز در فهرست مبادی تامین قرار دارند.

رئیس شورای تامین دام خاطرنشان کرد: پیش از آغاز جنگ برنامه‌های متعددی برای تنظیم بازار گوشت و چندین مبدا برای واردات در دستور کار قرار گرفته بود و دولت نیز با اعطای برخی تسهیلات و امتیازها به استان‌های مرزی شرایط واردات دام و گوشت را تسهیل کرد اما در همان مقطع نیز تولید و تامین گوشت در کشورهایی مانند هند نیز در حال انجام بود و بخشی از محموله‌ها آماده ورود به کشور بودند که به دلیل برخی محدودیت‌های جنگی این کالاها یا وارد نشد و یا با حجم پایینی تامین شد.

او بخشی از افزایش قیمت گوشت وارداتی در ماههای اخیر را ناشی از اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه‌های واردات دانست و ابراز امیدواری کرد که با توجه به بهبود شرایط تجاری، محموله‌هایی که پیش از جنگ در هند تولید و آماده شده بود، طی هفته‌های آینده وارد کشور شود.

پوریان خاطر نشان کرد: حدود ۱۲۰ هزار تن گوشت در هند برای بازار ایران تولید شده بود که حدود ۴۰ هزارتن آن پیش از جنگ وارد کشور شد.

بیش از ۲ میلیون راس دام کشتاری در کشور موجود است

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به تداوم تولید دام سبک و سنگین در کشور در ایام جنگ تحمیلی، اظهار داشت: اکنون ذخایر دام کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد به طوری که یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام سبک و ۲۳۰ هزار راس دام سنگین کشتاری برای عرضه به بازار وجود دارد.

پوریان در پاسخ به اینکه چرا با وجود تولید مناسب گوشت در کشور، از واردات آن بی‌نیاز نشده ایم، گفت: گوشت وارداتی علاوه بر تامین نیاز خانوارها، نیاز صنایع از جمله فرآورده‌های گوشتی، بیمارستان‌ها و مراکز نظامی را نیز تامین می‌کند.

او قیمت دام زنده سبک نر گوسفندی را بین ۶۲۰ تا ۶۹۰ هزار تومان و دام سنگین را بین ۵۲۰ تا ۵۶۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با افزایش عرضه و ورود محموله‌های جدید دام زنده و گوشت قرمز وارداتی منجمد و گرم، بازار تقاضای گوشت در ماه محرم متعادل خواهد شد.

رئیس شورای تامین دام کشور خاطر نشان کرد: با فعال شدن کریدورهای جدید تجاری از جمله مسیر عراق و اردن به نظر می‌رسد در ماههای آینده شرایط تامین بهبود می‌یابد و امکان صادرات مجدد گوشت به کشورهای منطقه نیز فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/