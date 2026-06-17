پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری تیرماه آغاز شد

به گزارش میراث آریا، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

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