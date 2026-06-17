به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز، افزایش بهای سوخت جت در ماه‌های اخیر موجب شده بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در اروپا، آمریکا و آسیا ناچار به افزایش نرخ بلیت یا کاهش ظرفیت پروازی خود شوند. این روند در حالی رخ می‌دهد که خانوارها نیز تحت فشار هزینه‌های بالاتر زندگی قرار دارند و بخش قابل توجهی از مسافران، سفرهای تفریحی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده‌اند.

داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت بلیت برخی پروازهای داخلی در آمریکا نسبت به سال گذشته تا ۳۱ درصد و پروازهای بین‌المللی تا ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به‌ویژه بر گردشگران با درآمد متوسط و پایین تأثیر گذاشته است. کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند ادامه این روند می‌تواند بر حجم سفرهای تابستانی در بسیاری از بازارهای مهم گردشگری جهان اثرگذار باشد.

بررسی‌های مؤسسات گردشگری نیز حاکی از آن است که بخشی از مسافران به جای سفرهای خارجی، مقاصد نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر را انتخاب می‌کنند. برخی نیز ترجیح می‌دهند با خودرو یا قطار سفر کنند و هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی را کاهش دهند. در نتیجه، الگوی سفر در بسیاری از کشورها در حال تغییر است و گردشگری داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین حال، شرکت‌های هواپیمایی نسبت به تأثیر تداوم افزایش قیمت سوخت بر سودآوری خود هشدار داده‌اند. به گفته مدیران صنعت هوانوردی، اگرچه تقاضای کلی برای سفر همچنان وجود دارد، اما افزایش هزینه‌ها می‌تواند بخشی از مسافران را از بازار خارج کند و رشد گردشگری را در فصل اوج سفرهای تابستانی محدود سازد. برخی شرکت‌ها نیز برنامه کاهش تعداد پروازها یا بازنگری در مسیرهای خود را در دستور کار قرار داده‌اند.

گزارش رویترز همچنین نشان می‌دهد شمار افرادی که برای سفرهای تابستانی برنامه‌ریزی کرده‌اند به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است. بسیاری از مسافران منتظر کاهش احتمالی قیمت بلیت‌ها هستند و رزرو سفرهای خود را به روزهای نزدیک‌تر به زمان حرکت موکول کرده‌اند. این وضعیت موجب افزایش عدم قطعیت در بازار گردشگری و صنعت حمل‌ونقل هوایی شده است.

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