به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرامگاه کشف شده در محوطه باستانی «سنجولیانو» در منطقه لاتزیو و حدود ۷۰ کیلومتری شمالغرب شهر رم کشف شده است. کاوشها در قالب «پروژه پژوهشهای باستانشناسی سنجولیانو» با همکاری دانشگاه بیلور آمریکا، مؤسسات علمی ایتالیا و نهادهای میراثفرهنگی این کشور انجام شده است.
بر اساس اعلام پژوهشگران، آرامگاه به اواخر سده هفتم پیش از میلاد تعلق دارد و برخلاف صدها آرامگاه مشابه در این منطقه، هرگز مورد دستبرد غارتگران آثار تاریخی قرار نگرفته است. همین ویژگی، ارزش علمی این کشف را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
باستانشناسان پس از ورود به فضای تدفینی، بقایای چهار اسکلت انسانی را بر روی تختهای سنگی مشاهده کردند. در کنار این افراد بیش از ۱۰۰ شیء تدفینی شامل ظروف سفالی سالم، جنگافزارهای آهنی، اشیای مفرغی، زیورآلات و حلقهها و تزئینات نقرهای مربوط به مو کشف شده است.
«داویده زوری» از مدیران این پروژه باستانشناسی اعلام کرد: چنین آرامگاه مهرومومشدهای در منطقه داخلی اتروریای باستان تاکنون با روشهای نوین باستانشناسی کاوش نشده بود و این کشف فرصتی استثنایی برای مطالعه باورها و آیینهای تدفینی این فرهنگ پیشارومی فراهم میکند.
محوطه سنجولیانو یکی از مهمترین مراکز تمدن اتروسک در ایتالیا به شمار میرود. پژوهشگران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۶۰۰ آرامگاه در این منطقه شناسایی کردهاند، اما تمامی نمونههای پیشین در طول قرنها توسط غارتگران یا در دوره استیلای رومیان مورد دستبرد قرار گرفته بودند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد چهار فرد مدفونشده احتمالا شامل دو زوج زن و مرد بودهاند، هرچند تعیین دقیق هویت، سن، نسبت خانوادگی و جایگاه اجتماعی آنان نیازمند مطالعات انسانشناسی و آزمایشهای تکمیلی است.
تمدن اتروسکها از مهمترین فرهنگهای ایتالیا پیش از ظهور امپراتوری روم محسوب میشود. این تمدن از حدود سده هشتم پیش از میلاد در بخشهایی از ایتالیای مرکزی شکوفا شد و نقش مهمی در شکلگیری بسیاری از عناصر فرهنگی، هنری و شهری روم باستان ایفا کرد.
انتهای پیام/
نظر شما