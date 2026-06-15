رشد شتابان گردشگری آفریقا/ سهم ۲۲۸ میلیارد دلاری صنعت سفر از اقتصاد قاره در سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار میراثآریا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در گزارشی که ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، از تداوم روند رو به رشد صنعت گردشگری در آفریقا خبر داد و اعلام کرد این بخش در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲۸ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی افزوده است؛ رقمی که معادل ۷ درصد اقتصاد قاره محسوب میشود. این میزان رشد ۵ درصدی، از رشد ۳.۵ درصدی کل اقتصاد آفریقا و همچنین میانگین رشد جهانی پیشی گرفته است.
بر اساس پیشبینی WTTC، روند توسعه گردشگری آفریقا در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد یافت و سهم این صنعت از اقتصاد قاره به حدود ۲۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین نرخ رشد بخش گردشگری در سال جاری میلادی ۵.۴ درصد برآورد شده که آفریقا را در کنار منطقه آسیا ـ اقیانوسیه در زمره سریعترین بازارهای در حال توسعه گردشگری جهان قرار میدهد.
این گزارش نشان میدهد صنعت سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۵ برای بیش از ۳۰.۲ میلیون نفر در آفریقا اشتغال ایجاد کرده است و انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۳۱.۵ میلیون شغل افزایش یابد. همچنین پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۶ حدود ۹.۴ میلیون فرصت شغلی جدید در این بخش ایجاد شود و تعداد مشاغل گردشگری قاره به بیش از ۴۰.۹ میلیون نفر برسد.
از دیگر نکات قابل توجه گزارش WTTC، رشد قابل توجه گردشگران بینالمللی در آفریقا است. بر اساس این گزارش، کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۵ میزبان ۹۹.۲ میلیون گردشگر خارجی بودند که نسبت به سال قبل ۱۴.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین هزینهکرد گردشگران بینالمللی در سال ۲۰۲۶ با رشد ۶.۸ درصدی به حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
شورای جهانی سفر و گردشگری در این گزارش، کنیا را یکی از نمونههای موفق توسعه گردشگری پایدار در آفریقا معرفی کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون گردشگر خارجی جذب کرده و درآمد حاصل از گردشگری آن به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. WTTC همچنین اعلام کرده کنیا در استفاده از انرژیهای کمکربن در صنعت گردشگری عملکردی فراتر از میانگین جهانی و آفریقایی داشته و به یکی از الگوهای گردشگری پایدار در جهان تبدیل شده است.
این نهاد بینالمللی تاکید کرده است که تسهیل صدور ویزا، توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش اتصال هوایی، بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال، آموزش نیروی انسانی و تنوعبخشی به محصولات گردشگری از مهمترین عوامل تداوم رشد گردشگری آفریقا در سالهای آینده خواهد بود.
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