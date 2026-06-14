به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارگ اربیل، میراثی کم‌نظیر از تداوم حیات شهری در قلب بین‌النهرین، وارد مرحله تازه‌ای از برنامه‌های حفاظت و احیای خود شده است؛ برنامه‌ای که با هدایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و با مشارکت متخصصان داخلی و بین‌المللی، چشم‌اندازی نوین برای صیانت از این میراث جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مسیر توسعه پایدار ترسیم می‌کند.

این محوطه تاریخی که در مرکز شهر اربیل و بر فراز تپه‌ای باستانی استقرار یافته، از برجسته‌ترین نمونه‌های سکونتگاه‌های پیوسته بشری در جهان به شمار می‌رود. لایه‌های متعدد استقرار انسانی در این مجموعه، روایتگر هزاران سال تاریخ، فرهنگ و تمدن در منطقه بین‌النهرین است. اهمیت استثنایی این ویژگی‌ها موجب شد ارگ اربیل در سال ۲۰۱۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد و به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حفاظت از میراث شهری در خاورمیانه تبدیل شود.

بر اساس برنامه جدید یونسکو، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی در حوزه مرمت و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی، ارتقای زیرساخت‌های خدماتی، مستندسازی میراث معماری و بازآفرینی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد با هدف حفظ اصالت تاریخی ارگ و در عین حال پاسخ‌گویی به نیازهای معاصر ساکنان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان طراحی شده است.

کارشناسان یونسکو ارگ اربیل را فراتر از یک بنای تاریخی می‌دانند و آن را نمادی از تداوم زندگی شهری، پایداری فرهنگی و تعامل تمدن‌ها در یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری تاریخ بشری معرفی می‌کنند. این محوطه در طول سده‌های متمادی، بستر ظهور و افول حکومت‌ها، تحولات سیاسی و تبادلات فرهنگی گسترده بوده و از این منظر، جایگاهی ممتاز در مطالعات باستان‌شناسی، تاریخ شهری و میراث فرهنگی جهان دارد.

در چارچوب این برنامه، همکاری گسترده‌ای میان متخصصان حوزه‌های مرمت، معماری، مدیریت میراث فرهنگی، برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار شکل گرفته است. همچنین بخش مهمی از طرح به توانمندسازی نیروهای بومی، انتقال دانش فنی و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی محلی اختصاص دارد؛ رویکردی که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی شناخته می‌شود.

یونسکو معتقد است احیای ارگ اربیل می‌تواند افزون بر صیانت از یک دارایی ارزشمند جهانی، محرکی مؤثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه باشد. افزایش جریان گردشگران فرهنگی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق صنایع خلاق و تقویت فعالیت‌های فرهنگی از جمله پیامدهای مورد انتظار این برنامه عنوان شده است.

مسئولان و کارشناسان این پروژه، ارگ اربیل را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و راهبردهای توسعه پایدار می‌دانند؛ الگویی که نشان می‌دهد میراث فرهنگی نه‌تنها حافظ حافظه تاریخی ملت‌ها، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای تقویت هویت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توسعه متوازن در جوامع معاصر است. در همین چارچوب، تجربه ارگ اربیل می‌تواند الهام‌بخش بسیاری از شهرها و محوطه‌های تاریخی جهان در مواجهه با چالش‌های حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از میراث‌فرهنگی باشد.

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