به گزارش میراثآریا، نکوداشت ۲۹۳مین سالروز تولد شاعر و عارف بزرگ ایرانی- ترکمن، مختومقلی فراغی با اجرای سرود، موسیقی محلی و آیین ذکر خنجر همراه بود. همچنین در این نشست از خانواده شهید جنگ رمضان، کتوکی و زنده یاد صابر کاظمی، عضو تیم ملی والیبال ایران تجلیل و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد.
در این آیین، سخنرانان بر جایگاه مختومقلی فراغی به عنوان یکی از مفاخر بزرگ فرهنگی ایران و منطقه و نقش اندیشههای او در تقویت گفتوگوی فرهنگی میان ملتها تأکید کردند.
علی رهبر، مدیر مؤسسه خانه فرهنگ ترکمن و دبیر همایش با قدردانی از حضور مهمانان داخلی و خارجی گفت: برگزاری این مراسم فرصتی برای پاسداشت یکی از مفاخر بزرگ فرهنگی ایران و منطقه است. حمایت از نخبگان و مفاخر فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این شخصیتها نمادهای هویت فرهنگی ما هستند و میتوانند در تقویت دیپلماسی فرهنگی میان کشورها نقش داشته باشند.
او افزود: مختومقلی فراغی در دورهای پرتنش زندگی میکرد، اما با اندیشههای خود پیامآور صلح، دوستی، عرفان و حکمت بود. امروز نیز او به عنوان یکی از مفاخر مشترک تمدنی میان ایران، ترکمنستان و کشورهای منطقه شناخته میشود.
رهبر ادامه داد: تلاش ما این است که اندیشهها و آثار این شاعر بزرگ بیش از پیش معرفی شود و نسلهای مختلف با میراث فکری و فرهنگی او آشنا شوند. همچنین ثبت ۲۱ اردیبهشت به عنوان روز مختومقلی فراغی در تقویم رسمی کشور، گامی مهم در مسیر پاسداشت این شخصیت فرهنگی است.
محمدجواد حقشناس، مشاور فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در ادامه با ابلاغ پیام وزیر میراث فرهنگی گفت: سخن گفتن از مختومقلی فراغی، سخن گفتن از یکی از چهرههای ماندگار فرهنگ ایران است؛ شاعری که اگرچه زبان شعر او ترکمنی بود، اما اندیشههایش فراتر از مرزهای زبانی و جغرافیایی، بر مفاهیمی چون اخلاق، عدالت، انساندوستی و همبستگی تأکید داشت.
او اظهار کرد: بزرگداشت مختومقلی تنها یادکرد از یک شاعر نیست، بلکه پاسداشت بخشی از میراث فرهنگی ایران و ادای احترام به نقش ارزشمند فرهنگ ترکمن در غنای تاریخی کشور است. اقوام ایرانی نه در حاشیه، بلکه در متن هویت فرهنگی ایران قرار دارند.
حقشناس افزود: ماندگاری مختومقلی تنها به توانایی ادبی او محدود نمیشود، بلکه به دلیل پیوند عمیق شعرش با زندگی مردم، توجه به مشکلات اجتماعی و نگاه انسانی اوست. همین ویژگی باعث شده آثارش پس از نزدیک به سه قرن همچنان زنده و اثرگذار باقی بماند.
سفیر محمدحسن، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو از پاکستان با اشاره به جایگاه مختومقلی فراغی در ادبیات منطقه گفت: او تنها شاعر ملی ترکمنها نیست، بلکه شخصیتی فرهنگی و مشترک میان ملتهای منطقه است.
او افزود: مختومقلی در دورهای از تحولات سیاسی و اجتماعی، از طریق شعر خود پیامهای وحدت، عدالت، اخلاق و همبستگی را مطرح کرد؛ پیامهایی که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت.
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو اظهار کرد: ویژگی برجسته مختومقلی، پیوند میان حکمت، عرفان و مردمگرایی است. او شعر را فقط وسیله بیان احساسات فردی نمیدانست، بلکه آن را ابزاری برای اصلاح جامعه و تقویت ارتباط میان ملتها میدید.
نظامالدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به جایگاه مختومقلی فراغی در فرهنگ منطقه گفت: مختومقلی یکی از چهرههای ماندگار فرهنگی و از مفاخر مردم ترکمن و ایرانزمین است که آثار و اندیشههای او به میراثی مشترک برای ملتهای منطقه تبدیل شده است.
او افزود: مختومقلی را میتوان پدر شعر و ادبیات ترکمن دانست؛ همانگونه که فردوسی نقش بزرگی در حفظ و بالندگی زبان فارسی داشت. او زبان ترکمنی را به زبان شعر نزدیک کرد و پایههای ماندگاری این زبان را تقویت کرد.
زاهدی تأکید کرد: آثار مختومقلی امروز به پلی فرهنگی میان ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه تبدیل شده و زمینهساز همکاریهای فرهنگی است.
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الیاس قایپاُف، سفیر ترکمنستان در ایران نیز گفت: مختومقلی فراغی شاعر و متفکری است که میراث او به یکی از پیوندهای مهم فرهنگی میان ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
او افزود: این شاعر بزرگ بنیانگذار ادبیات کلاسیک ترکمن است و همواره بر مفاهیمی مانند وطندوستی، انساندوستی، اخلاق، وحدت و صلح تأکید داشت.
غایپوف ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای معرفی میراث مختومقلی در سطح بینالمللی انجام شده و این میراث به بخشی مهم از همکاریهای فرهنگی میان ایران و ترکمنستان تبدیل شده است.
ناصرقالی سارلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز در ادامه این آیین با خیرمقدم به حاضران گفت: حضور شما دانشگاه خوارزمی را آراست و نشان داد که مفاخر فرهنگی متعلق به همه مردم ایران و همه اقوام هستند.
او اظهار کرد: اگر امروز مرز ایران و ترکمنستان یکی از مرزهای دوستانه و امن منطقه است، بخشی از آن به دلیل شخصیتهایی مانند مختومقلی فراغی است که پس از قریب به ۳۰۰ سال همچنان پیام صلح، دوستی و برادری را زنده نگه داشتهاند.
سارلی افزود: جامعه ترکمن باید به داشتن چنین شخصیتی افتخار کند؛ زیرا مختومقلی تنها یک شاعر نیست، بلکه نمادی از میراث فرهنگی مشترک و پیوند میان ملتهاست.
در این مراسم سفیر محمدحسن رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، شاه منصور کارشناس اکو، محمدی به نمایندگی از مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، محمدجواد حقشناس مشاور فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، الیاس غایپوف سفیر ترکمنستان، نظامالدین زاهدی سفیر تاجیکستان، قربانعلی پورمرجان معاون ارتباطات بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری و محمد بهشتی سفیر سابق ایران در اوکراین حضور داشتند.
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