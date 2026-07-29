به گزارش میراث آریا، محمدابراهیم زارعی، در آیین نکوداشت استاد جلال الدین رفیع‌فر که امروز در ۷ مردادماه ۱۴۰۵ پژوهشگاه برگزار شد، با خوشامدگویی به حاضران، از جایگاه علمی این استاد برجسته یاد کرد و گفت: نام دکتر رفیع‌فر از دهه ۱۳۶۰ برای نسل ما شناخته‌شده بود و امروز مایه خرسندی است که پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری فرصت برگزاری مراسم بزرگداشت ایشان را یافته است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به سابقه بیش از چهار دهه آشنایی با نام و آثار استاد رفیع‌فر افزود: ایشان از شخصیت‌های علمی برجسته‌ای هستند که توانستند میان رشته‌های باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی پیوندی مؤثر ایجاد کنند و با تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، خدمات ماندگاری به جامعه علمی کشور ارائه دهند.

او آثار تألیفی استاد رفیع‌فر را از منابع معتبر آموزشی و پژوهشی کشور دانست و اظهار کرد: او است آثاری تولید کند که علاوه بر دانشگاهیان، برای مخاطبان عمومی نیز قابل استفاده و ارزشمند باشد؛ رویکردی که نقش مهمی در گسترش دانش میراث‌فرهنگی در جامعه دارد.

زارعی در پایان با تأکید بر ضرورت عمومی‌سازی دانش میراث‌فرهنگی گفت: باید تلاش کنیم باستان‌شناسی، مردم‌شناسی و میراث‌فرهنگی بیش از گذشته برای مردم قابل فهم و در دسترس باشد. جامعه زمانی از میراث خود حفاظت خواهد کرد که آن را بشناسد و با ارزش‌های آن آشنا شود.

انتهای پیام/