به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی «ایستاده در غبار» عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ به همت معاونت فرهنگی ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی و با حضور حجتالله ایوبی، رئیس مرکز امور بینالملل و دیپلماسی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اسدالله حقانی، خبرنگار حوزه میراثفرهنگی خبرگزاری میراثآریا، پروفسور فابیو کاربونه، پروفسور فابیو کاوولی، پروفسور جولیو مارسکا، استادان دانشگاه و مجید امامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا بهصورت برخط برگزار شد.
حجتالله ایوبی در این نشست با اشاره به پیامدهای حملات نظامی علیه آثار تاریخی، بر ضرورت تقویت دیپلماسیفرهنگی و گسترش ارتباطات بینالمللی برای حفاظت از میراثفرهنگی تاکید کرد و گفت: محکومیت تعرض به آثار تاریخی و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی، مستلزم شکلگیری گفتوگو و همکاری مستمر میان کشورها و نهادهای بینالمللی است؛ زیرا در جنگهایی مانند تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، میراثفرهنگی نیز به یکی از اهداف آسیب تبدیل میشود.
اسدالله حقانی نیز با تبیین نقش رسانه در بحرانهای مرتبط با میراثفرهنگی اظهار کرد: رسالت رسانه در چنین شرایطی، رساندن صدای میراث به افکار عمومی جهان است. رسانه باید با مستندسازی دقیق، راستیآزمایی اطلاعات، انتشار مسئولانه اخبار و استمرار اطلاعرسانی، زمینه دیدهشدن آسیبها و جلب توجه جامعه جهانی را فراهم کند.
وی افزود: حفاظت مستقیم از میراثفرهنگی وظیفه رسانه نیست، اما رسانه با آشکار ساختن ابعاد خسارتها، امکان حفاظت از میراث را فراهم میکند. تا زمانی که این آسیبها دیده و روایت نشوند، اقدامی مؤثر برای صیانت و مرمت آنها شکل نخواهد گرفت.
حقانی با تاکید بر اینکه بسیاری از آثار آسیبدیده، میراثمشترک بشریت هستند، خاطرنشان کرد: لازم است شبکهای منسجم میان دانشگاهها، مؤسسات بینالمللی، متخصصان میراث، نهادهای حفاظت از آثار تاریخی و رسانهها شکل گیرد تا پیش از وقوع بحرانها، سازوکارهای مؤثر حفاظت از میراثفرهنگی طراحی و اجرا شود.
پروفسور فابیو کاربونه نیز با تاکید بر اینکه مسئله حفاظت از میراثفرهنگی فراتر از مرزهای ایران است، گفت: موضوع امروز، سخن از سرنوشت میراث بشریت است. اصول بنیادین حقوق بینالملل و کنوانسیونهای جهانی نباید تحت تاثیر تغییر دولتها و سیاستها قرار گیرد.
وی با اشاره به کنوانسیون لاهه تصریح کرد: هیچ کشوری حق ندارد به آثار تاریخی و فرهنگی آسیب برساند، زیرا تخریب میراثفرهنگی آینده بشریت را نیز تهدید میکند.
این استاد دانشگاه با ستایش جایگاه تمدنی ایران اظهار داشت: ایران سرزمین شعر، هنر، معماری، فلسفه و یکی از کانونهای اصلی شکلگیری تمدن بشری است و بسیاری از ریشههای تمدنی جهان از این سرزمین الهام گرفتهاند. میراثجهانی ایران، بخشی از هویت مشترک گذشته، حال و آینده انسانهاست.
کاربونه با طرح این پرسش که چگونه موشکهای دقیق قادر به تشخیص تفاوت میان اهداف نظامی و آثار تاریخی نیستند، گفت: این پرسشی است که افکار عمومی جهان باید به آن پاسخ دهد. جامعه دانشگاهی وظیفه دارد با صدای بلند نسبت به تعرض به میراث بشریت اعتراض کند و از ارزشهای جهانی دفاع کند.
پروفسور جولیو مارسکا نیز با اشاره به عنوان نشست «ایستاده در غبار» گفت: این غبار، غبار جهل است؛ تلاشی نافرجام برای پوشاندن چهره یک تمدن بزرگ. هنگامی که سخن از ایران و میراثفرهنگی آن به میان میآید، مسئولیت جامعه علمی بیش از پیش سنگین میشود.
وی افزود: همکاریهای گسترده باستانشناسان ایتالیایی با ایران سبب شده است هرگونه آسیب به آثار تاریخی این سرزمین برای جامعه علمی ایتالیا نیز دردناک باشد. تا زمانی که شرایط جنگی ادامه داشته باشد، امکان ارزیابی دقیق خسارتها و آغاز مرمت وجود ندارد و همین وقفه، خسارتها را تشدید میکند.
مارسکا با اشاره به نادیده گرفته شدن سازوکارهای حمایتی همچون «سپر آبی» در جریان جنگ، تاکید کرد: تنها راه پیشرو، مقاومت فرهنگی، تلاش برای استقرار صلح و جلوگیری از تداوم تخریب میراثفرهنگی است.
وی در پایان، ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو را رخدادی امیدبخش توصیف کرد و آن را شایسته جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران دانست.
مجید امامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت اظهار کرد: این موفقیت، مسئولیت ایران و جامعه جهانی را برای صیانت از میراثفرهنگی دوچندان کرده است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه «ایستاده در غبار» در ایتالیا خبر داد و گفت: همچنین پروژه فرهنگی «از میلان تا میناب» با الهام از تجربههای تاریخی دو کشور طراحی شده است تا با بهرهگیری از ظرفیت هنر و فرهنگ، حافظه تاریخی ملتها را زنده نگه دارد و مانع از فراموشی فجایع ناشی از جنگ شود.
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