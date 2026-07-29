حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرکرد اهمیت خاص دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، قدرتالله ولیزاده روز چهارشنبه هفتم مردادماه جاری در نشست کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد گفت: برنامههای حفاظت و احیای بافتهای تاریخی شهرکرد اهمیت ویژهای دارد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با بافتهای تاریخی شهرکرد، برنامههای پیشبینیشده برای حفاظت، احیا و ساماندهی این بافتها، ظرفیتهای تاریخی و گردشگری قلعه چالشتر و راهکارهای توسعه و بهرهبرداری از این ظرفیتها مورد بررسی قرار گرفت.
او تصریح کرد:. در این نشست همچنین وضعیت خانه تاریخی مرتضویها بهصورت اجمالی بررسی و بر پیگیری اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات میراثفرهنگی تأکید شد.
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