الموت در کنار دژهای ماندگار ایران؛ میراثی از اقتدار، معماری و تمدن/ سفر به قلب استحکامات تاریخی ایران

میراثآریا: قلعهها از شاخصترین جلوههای معماری دفاعی ایران به شمار میروند؛ بناهایی که در طول هزاران سال، نهتنها برای مقابله با تهاجمات خارجی، بلکه بهعنوان مراکز فرمانروایی، دیدهبانی، کنترل مسیرهای ارتباطی، مدیریت منابع آب و حتی کانونهای علمی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفتهاند. استقرار اغلب این دژها بر فراز ارتفاعات صعبالعبور، بهرهگیری از مصالح بومی، طراحی پیچیده برجها، باروها و سامانههای دفاعی، نشاندهنده دانش پیشرفته ایرانیان در حوزه معماری و مهندسی نظامی است.
فلکالافلاک؛ نماد اقتدار حکومتهای محلی
قلعه فلکالافلاک خرمآباد که با نامهای دژ شاپورخواست و کاخ اتابکان نیز شناخته میشود، از شاخصترین قلعههای تاریخی غرب ایران است. این بنای باشکوه که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، در دوره ساسانی کارکردی نظامی داشت و در دوره اتابکان لر به مرکز حکومت تبدیل شد. فلکالافلاک در دورههای بعد نیز کاربریهای متفاوتی از جمله پادگان نظامی، زندان و موزه را تجربه کرده و امروز یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی لرستان به شمار میآید.
ارگ بم؛ بزرگترین سازه خشتی جهان
ارگ بم، شاهکار معماری خشتی ایران، قرنها یکی از مهمترین مراکز دفاعی و حکومتی جنوب شرق کشور بود. این مجموعه تاریخی به دلیل قرار گرفتن بر مسیرهای مهم تجاری، نقشی راهبردی در حفاظت از منطقه ایفا میکرد. زلزله ویرانگر بم در سال ۱۳۸۲ بخش عمده این اثر را تخریب کرد، اما مرمت گسترده آن با همکاری ملی و بینالمللی، ارگ بم را به یکی از موفقترین نمونههای حفاظت از میراثفرهنگی در جهان تبدیل کرد؛ اثری که امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارد.
قلعه پرتغالیها؛ یادگار رقابت قدرتهای دریایی
در ساحل جزیره قشم، قلعه پرتغالیها یادآور دورهای است که خلیجفارس میدان رقابت قدرتهای دریایی بود. این دژ در دوران صفوی، نقش پشتیبانی و تأمین آب مورد نیاز نیروهای پرتغالی مستقر در هرمز را برعهده داشت و امروزه یکی از مهمترین اسناد تاریخی حضور استعمارگران در آبهای جنوبی ایران محسوب میشود.
قلعه شوش؛ دژی بر فراز لایههای تاریخ
قلعه شوش در اواخر قرن نوزدهم میلادی به دست ژاک دمورگان، باستانشناس فرانسوی، برای استقرار هیئتهای باستانشناسی ساخته شد. ویژگی منحصربهفرد این بنا، استفاده از آجرهای کاخ آپادانای داریوش هخامنشی و بخشی از آجرهای منقوش چغازنبیل در ساخت آن است؛ موضوعی که امروزه از منظر حفاظت میراثفرهنگی، یکی از مباحث مهم تاریخ باستانشناسی ایران به شمار میرود.
قلعه بابک؛ دژی تسخیرناپذیر در دل کوهستان
بر فراز ارتفاعات سرسبز کلیبر، قلعه بابک یکی از مشهورترین استحکامات کوهستانی ایران قرار گرفته است. این دژ که ریشه در دوره ساسانی دارد، به دلیل موقعیت طبیعی کمنظیر خود، به پایگاه مقاومت بابک خرمدین در برابر خلافت عباسی تبدیل شد و هنوز هم نمادی از ایستادگی و مقاومت در حافظه تاریخی ایرانیان است.
قلعه آتشگاه؛ شاهکار دفاعی شرق ایران
قلعه آتشگاه کاشمر از جمله دژهایی است که به دلیل استقرار بر ارتفاعات و برخورداری از موقعیتی کمنظیر، از مقاومترین قلعههای باستانی ایران محسوب میشود. اگرچه امروز تنها بخشهایی از این مجموعه باقی مانده، اما بقایای آن همچنان بیانگر توان بالای مهندسی دفاعی در دوره ساسانی است.
قلعه دختر؛ آغاز شکوه معماری ساسانی
قلعه دختر فیروزآباد که به فرمان اردشیر بابکان ساخته شد، از نخستین نمونههای شاخص معماری ساسانی به شمار میرود. این دژ سهطبقه با برجهای دیدهبانی و سامانههای دفاعی پیشرفته، نقش مهمی در حفاظت از پایتخت نوپای ساسانیان داشت و از نظر معماری، مقدمهای بر ساخت کاخهای باشکوه این سلسله محسوب میشود.
قلعه الموت؛ تازهترین میراثجهانی ایران
ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، فصل تازهای در معرفی میراث دفاعی ایران به جهان گشود. این مجموعه که بیش از یک قلعه منفرد، شبکهای از استحکامات راهبردی در منطقه الموت را دربر میگیرد، نمادی از تلفیق معماری، مدیریت سرزمین، بهرهگیری هوشمندانه از طبیعت و سازمان دفاعی در قرون میانی ایران است. الموت که روزگاری مرکز حکومت حسن صباح و اسماعیلیان نزاری بود، علاوه بر جایگاه نظامی، به واسطه کتابخانه و فعالیتهای علمی خود نیز در منابع تاریخی شهرت یافته است.
فراتر از سنگ و دیوار
قلعههای ایران بخشی از حافظه تاریخی، هویت ملی و میراثتمدنی ایرانیان به شمار میروند. از فلکالافلاک و ارگ بم تا بابک و الموت، هر دژ روایتی از دانش مهندسی، مدیریت سرزمین، مقاومت و فرهنگ این سرزمین را در خود جای داده است. ثبت جهانی مجموعه الموت نیز بار دیگر نشان داد که معماری دفاعی ایران، سرمایهای ارزشمند برای تاریخ و فرهنگ بشریت است.
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