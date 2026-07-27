پیام تسلیت علی دارابی در پی درگذشت مژگان خاکبان

به گزارش میراث آریا، متن این پیام بدین شرح است:

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همکار ارجمند، بانوی فرهیخته دکتر مژگان خاکبان، موجب اندوه عمیق و تألم فراوان در میان خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به ویژه استان گیلان شد.

ایشان عمر خویش را در مسیر اعتلا و پاسداشت فرهنگ، هنر و پژوهش این سرزمین مصروف داشت و با دانش، تعهد و کوشش‌، خدمات ارزشمندی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و مرمت بر جای گذاشت.

بی‌تردید فقدان این بانوی مرمت‌گر فرهیخته، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده محترم خاکبان، همکاران شریف در استان گیلان و جامعه میراث‌فرهنگی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

علی دارابی

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی

۵ مرداد ۱۴۰۵

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