مختاری: نباید بعد از ثبت جهانی، بناها وارد چرخه اقتصادی شوند

اسکندر مختاری، کارشناس میراث فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، درباره اقدامات لازم پس از ثبت جهانی بناهایی مانند قلعه‌های تاریخی الموت اظهار کرد: برخلاف تصور رایج، پس از ثبت جهانی چنین آثاری نباید اقدامات شتاب‌زده یا ویژه‌ای برای افزایش حضور گردشگران انجام شود. در بسیاری از موارد، پس از ثبت جهانی، جنبه‌های فرهنگی اثر تحت‌الشعاع ملاحظات اقتصادی قرار می‌گیرد؛ در حالی که اولویت اصلی باید حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این آثار باشد.

وی افزود: این بناهای تاریخی حاصل تلاش، دانش و تجربه مردمانی هستند که طی هزاران سال آن‌ها را بنا نهاده‌اند. از این رو، ضروری است بازدیدکنندگان پیش از هر چیز با پیشینه تاریخی، فرهنگی و چرایی شکل‌گیری این استحکامات آشنا شوند و بدانند چه فرآیندها و رویدادهایی سبب شده است که چنین قلعه‌هایی پدید آیند.

مختاری درباره تأثیر ثبت جهانی بر میزان ورود گردشگران نیز گفت: پس از ثبت جهانی یک اثر، معمولاً تحولات مختلفی رخ می‌دهد که همه آن‌ها الزاماً به نفع بنا نیست. در برخی موارد، افزایش شمار بازدیدکنندگان می‌تواند تهدیدی برای حفاظت از اثر باشد. درباره قلعه‌های تاریخی الموت نیز افزایش گردشگران، در صورت نبود برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، مخاطراتی برای بنا به همراه خواهد داشت؛ از این رو، پذیرش گردشگران باید بر اساس ضوابط، ظرفیت تحمل اثر و اصول حفاظتی انجام شود تا ضمن بهره‌مندی عمومی، از آسیب به این میراث ارزشمند جلوگیری شود.

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