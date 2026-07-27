ارائه خدمات امدادی به زائران حسینی توسط امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

به گزارش میراث آریا، امدادگران این کانون همراه و همدوش سایر نیروهای امداد رسان و خدماتی کشور در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و سایر محورهای پرتردد مستقر شده‌اند تا در طول ایام اربعین، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه دهند.

بر اساس این طرح، حمل خودروها در محدوده مرزها به صورت رایگان و تعمیرات اورژانسی نیز با تخفیف یا به صورت رایگان ارائه خواهد شد. همچنین هزینه حمل خودروها به‌صورت بین‌شهری با تخفیف ۵۰ درصد محاسبه می‌شود.

اجرای این طرح با هدف تسهیل سفرهای زیارتی، افزایش ایمنی تردد و کاهش دغدغه‌های زائران در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور، تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بهره‌گیری از بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی امدادی و حضور بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ امدادگر مجرب و آموزش‌دیده، آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی به هموطنان در محورهای مواصلاتی کشور را دارد.

گفتنی است شماره تلفن سراسری ۰۹۶۲۹، شماره تلفن استانی ۱۴۲۳ و شماره ۶۴۲۳-۰۲۱ به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و آماده دریافت درخواست‌های امدادی هموطنان، مسافران و گردشگران در تمامی جاده‌ها و راه‌های کشور و ارائه خدمات مورد نیاز به آنان است.

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