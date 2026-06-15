به گزارش خبرنگار میراثآریا، گزارشهای راهبردی نشان میدهد ایالت اوتار پرادش هند با محوریت قرار دادن استراتژی آمایش سرزمین و شناسایی مزیتهای نسبی در ۷۵ شهرستان خود، توانسته است صنایعدستی معیشتی را به «برندهای تجاری با قابلیت رقابتپذیری جهانی» تبدیل کند. این ابتکار عمل که تحت عنوان طرح ODOP عملیاتی شده، به عنوان یک مدل «توسعه از پایین به بالا» عمل میکند که هدف آن بازآفرینی هویت فرهنگی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی بینالملل است.
در جغرافیای اقتصادی این طرح، زنجیرهای از صنایع اصیل شناسنامهدار شدهاند؛ از جمله متالورژی و ظروف برنجی ظریف «مورادآباد»، نساجی و ابریشمبافی فاخر «واراناسی»، هنرهای اصیل سوزندوزی و زریدوزی «لکهنو»، مهندسی صنایع شیشه و مهرههای فیروزآباد و ساخت ابزارهای هویتی و اسباببازیهای چوبی واراناسی. این محصولات پیش از این به عنوان صنایعدستی بومی شناخته میشدند، اما اکنون به عنوان سفیران فرهنگی هند در بازارهای هدف ایفا نقش میکنند.
رفع گسستهای ساختاری بازار و گذار به تجاریسازی
تحلیلگران توسعه اقتصادی معتقدند صنعتگران محلی به طور سنتی با سه چالش بنیادین مواجه بودهاند: «فقدان هویت برند»، «عدم تقارن اطلاعاتی و دسترسی محدود به سیستمهای مالی» و «ناآشنایی با استانداردهای نوین بازاریابی». طرح ODOP توانسته است از طریق استقرار زنجیره حمایتی همهجانبه شامل اعطای تسهیلات هدفمند، ارتقای مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی، بازطراحی محصولات متناسب با سلیقه خریدار مدرن و بهینهسازی سیستمهای بستهبندی، ساختار عرضه را متحول سازد.
این رویکرد سیستماتیک، مسیر نفوذ به بازارهای بینالمللی را هموار کرده است؛ به طوری که صنایعدستی و فلزکاریهای مورادآباد اکنون سهم قابلتوجهی از بازارهای رقابتی خاورمیانه، به ویژه کلانشهر تجاری دبی را به خود اختصاص دادهاند.
مالکیت فکری و افق استراتژیک ۲۰۲۶
بخش کلیدی این دکترین، صیانت از اصالت تولیدات از طریق سیستم «نشان جغرافیایی» است. دولت اوتار پرادش با ثبت رسمی ۷۷ محصول تحت مالکیت فکری نشان جغرافیایی، رتبه نخست صیانت از میراث ناملموس اقتصادی را در هند به دست آورده است. این اقدام استراتژیک مانع از جعل اصالت کالاها شده و ارزش افزوده بالایی را در بازارهای صادراتی تضمین میکند.
بر اساس نقشه راه تعیینشده برای افق سال ۲۰۲۶، تمرکز اصلی سیاستگذاران این طرح بر «عمقبخشی به حضور محصولات در زنجیره ارزش جهانی (GVC)»، «هوشمندسازی کانالهای توزیع صادراتی» و «پایدارسازی معیشت میلیونها تولیدکننده خرد» استوار است. تبلور مهارتهای سنتی در قالب فرصتهای نوین اقتصادی، الگویی الهامبخش از همافزایی سنت و مدرنیته را برای کشورهای در حال توسعه به نمایش گذاشته است.
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