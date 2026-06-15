به گزارش خبرنگار میراثآریا، در حالی که جامجهانی فوتبال ۲۰۲۶ به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان میلیونها مخاطب را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است، گزارشهای منتشرشده از بازار گردشگری نشان میدهد هزینههای بالای سفر و اقامت، بخشی از هواداران را از حضور مستقیم در این رقابتها بازداشته و انتظارات اقتصادی کشورهای میزبان را با چالش مواجه کرده است.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، افزایش چشمگیر قیمت بلیت مسابقات، رشد هزینه پروازهای بینالمللی، نرخهای بالای اقامت در هتلها و همچنین پیچیدگیهای مرتبط با فرآیندهای ویزا و ورود به کشورها، از مهمترین عواملی بودهاند که بسیاری از علاقهمندان فوتبال را به لغو یا تعویق برنامه سفر خود واداشتهاند.
فعالان صنعت گردشگری در ایالات متحده، کانادا و مکزیک اعلام کردهاند که برخلاف پیشبینیهای اولیه، میزان رزرو هتلها، اقامتگاهها و برخی مسیرهای پروازی در تعدادی از شهرهای میزبان پایینتر از سطح مورد انتظار بوده است؛ موضوعی که میتواند بر درآمدهای پیشبینیشده بخش گردشگری، خدمات شهری و کسبوکارهای وابسته به این رویداد تأثیر بگذارد.
کارشناسان اقتصاد گردشگری معتقدند جام جهانی همواره به عنوان یکی از مهمترین محرکهای سفرهای بینالمللی شناخته میشود، اما تجربه سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که افزایش هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی جهانی، الگوی سفر هواداران را دستخوش تغییر کرده است. به باور آنان، بخشی از علاقهمندان ترجیح دادهاند مسابقات را از طریق رسانههای دیجیتال و پلتفرمهای پخش آنلاین دنبال کنند و از هزینههای سنگین حضور فیزیکی در محل رقابتها اجتناب ورزند.
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