به گزارش خبرنگار میراثآریا، زونگ پیوو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران، روز سهشنبه ۲۶ خردادماه با علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، دیدار و درباره توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفتوگو کرد.
علی دارابی در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط تاریخی دو کشور اظهار کرد: ایران و چین بیش از دو هزار سال است که روابط فرهنگی و دوستانهای عمیق با یکدیگر دارند و این مناسبات همواره در مسیر توسعه و تقویت قرار داشته است.
وی با تأکید بر آمادگی ایران برای گسترش همکاریهای دوجانبه در تمامی عرصهها، بهویژه در حوزههای مرتبط با مأموریتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد افزایش حضور گردشگران چینی در ایران باشیم.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی ضمن قدردانی از جمهوری خلق چین برای تأسیس اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA)، خواستار گسترش همکاریهای مشترک در چارچوب این اتحادیه شد و افزود: یکی از اهداف اصلی این اتحادیه، حمایت متقابل کشورهای عضو در شرایط بحران و جنگ است و اکنون زمان بهرهگیری از این ظرفیت برای توسعه همکاریها فرا رسیده است.
دارابی همچنین از میزبانی چین در برگزاری نمایشگاه «شکوه ایران باستان» قدردانی کرد و آن را نمونهای موفق از همکاریهای فرهنگی دو کشور دانست.
وی با اشاره به خسارات واردشده به میراثفرهنگی ایران در جریان جنگ اخیر گفت: تاکنون ۱۴۹ اثر تاریخی در ۲۰ استان کشور آسیب دیدهاند که شامل پنج اثر ثبت جهانی، ۵۴ موزه و هفت بافت تاریخی شهری است. همچنین مجموعه جهانی کاخ گلستان در جریان این حملات دو بار مورد هجوم قرار گرفته و آسیب دیده است.
معاون میراثفرهنگی کشور از چین خواست در زمینه بازسازی و مرمت آثار تاریخی آسیبدیده، انتقال دانش فنی و تجربههای تخصصی به ایران همکاری کند و افزود: چین در حوزههای میراثفرهنگی زیر آب، فناوریهای مرمتی، دیجیتالسازی و اسکن آثار تاریخی دستاوردهای ارزشمندی دارد و ایران علاقهمند است از این ظرفیتها بهرهمند شود.
وی با اشاره به غنای تاریخی ایران تصریح کرد: ایران با بیش از هفت هزار سال سابقه تمدنی و حدود یک میلیون اثر تاریخی شناختهشده، یکی از مهمترین کانونهای فرهنگی جهان به شمار میرود. سال گذشته نیز پرونده «محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد» با قدمتی بیش از ۶۵ هزار سال در چهلوهفتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به عنوان بیستونهمین اثر جهانی ایران به ثبت رسید.
دارابی تأکید کرد: ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریهای ایران و چین وجود دارد و این همکاریها نباید تنها به حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محدود شود، بلکه میتواند به الگویی برای تعاملات گستردهتر میان دو کشور تبدیل شود.
ایران و چین دو تمدن بزرگ و کهن جهان هستند
در ادامه این دیدار، زونگ پیوو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران، با ابراز خرسندی از دیدار با معاون میراثفرهنگی کشور، گفت: روابط ایران و چین بر پایه تاریخی غنی، فرهنگی مشترک و تمدنی کهن استوار است.
وی با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور افزود: ایران و چین از قدیمیترین تمدنهای جهان هستند و در کنار توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، باید زمینه نزدیکی هرچه بیشتر ملتهای دو کشور نیز فراهم شود.
سفیر چین در ایران با تأکید بر علاقه شهروندان چینی به فرهنگ و تمدن ایرانی اظهار کرد: نمایشگاهها و برنامههای فرهنگی ایران در چین با استقبال گسترده مردم مواجه شده و این امر نشاندهنده افزایش شناخت و علاقه جامعه چین نسبت به فرهنگ ایرانی است.
وی پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین را فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاریها در حوزههای گردشگری و میراثفرهنگی دانست و افزود: دولت و مردم چین از رخدادهای تلخ ناشی از جنگهای تحمیلی علیه ایران متأثر و اندوهگین شدند و همواره حمایت خود را از حق حاکمیت و حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند.
پیوو با اشاره به بازدید خود از مجموعه جهانی کاخ گلستان گفت: این مجموعه نمادی از شکوه تمدن ایرانی است و از آسیب دیدن آن در جریان جنگ اخیر متأسف شدیم. چین همواره از گفتوگوی تمدنها حمایت میکند و معتقد است تعامل فرهنگی باید بر پایه احترام متقابل و برابری میان ملتها شکل گیرد.
وی همچنین از پیشنهاد ایران برای همکاری در بازسازی آثار تاریخی آسیبدیده استقبال کرد و گفت: این موضوع را به وزیر فرهنگ و گردشگری چین منتقل خواهد کرد.
سفیر چین تأکید کرد: متخصصان و دانشمندان چینی پیش از این نیز در حوزه مرمت آثار تاریخی با ایران همکاری داشتهاند و این همکاریها در آینده ادامه خواهد یافت.
پیوو در ایران در پایان با قدردانی از برگزاری نمایشگاههای فرهنگی ایران در چین، نقش ایران را در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد.در پایان این دیدار، دو طرف به رسم یادبود، صنایعدستی کشور خود را به یکدیگر اهدا کردند.
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