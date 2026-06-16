به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا میرزائی‌پور ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته صنایع دستی، در نشستی با دوستداران و فرهیختگان حوزه میراث فرهنگی، ضمن قدردانی از دغدغه تشکیل مجمع خیرین و دوستداران میراث فرهنگی در این شهرستان، بر آمادگی کامل این اداره برای همکاری و همراهی در این زمینه تاکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان ابهر در حوزه صنایع دستی، افزود: در حال حاضر ۲۰ رشته صنایع دستی در ابهر فعال است و امسال توانستیم ۱۵ میلیارد تومان اعتبار را به هنرمندان این حوزه اختصاص دهیم. شهرستان ابهر به ویژه در زمینه خراطی و هنر روی چوب، یکی از قطب‌های مهم صنایع دستی استان زنجان محسوب می‌شود و هنرمندان توانمند بسیاری در این رشته‌ها فعالیت می‌کنند.

او گفت: ایجاد یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرستان ابهر را امری ضروری دانست تا آثار هنرمندان به صورت مستمر در معرض دید عموم قرار گیرد.

در این نشست، پرویز جماعت نیا، رئیس کمیته علمی بنیاد ایران‌شناسی شهرستان ابهر، ضمن تبریک هفته صنایع دستی، بر ارزش و اهمیت بالای این میراث فرهنگی تاکید کرد و خواستار توجه جدی دولت به این حوزه شد. او همچنین بر لزوم حمایت کامل از هنرمندان و ایجاد موزه تعلیم و تربیت در شهرستان ابهر تأکید ورزید.

سیدقاسم موسوی، دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی و از دوستداران میراث فرهنگی ابهر، با تشریح ضرورت تشکیل مجمع خیرین و دوستداران میراث فرهنگی، این تشکل‌ها را بازوان توانمند اداره میراث فرهنگی شهرستان معرفی کرد. وی همچنین خواستار تسریع در روند حفاری و کاوش قلعه تپه و ارائه نتایج آن به مردم شد.

در پایان این مراسم، با حضور مسئولان، گواهینامه مهر اصالت ملی به محسن مرادی، هنرمند ابهری فعال در زمینه تولیدات چوبی، برای محصول آجیل‌خوری چوبی با چوب سنجد، اهدا شد. این اقدام، ضمن تقدیر از تلاش‌های این هنرمند، بر اهمیت و کیفیت بالای تولیدات چوبی شهرستان ابهر صحه گذاشت.

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