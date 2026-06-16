به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی عصر روز ۲۵ خردادماه و همزمان با هفته صنایعدستی اظهار کرد: بازدید میدانی از فروشگاهها و کارگاههای صنایعدستی شهرستان سلطانیه با هدف بررسی وضعیت عرضه محصولات بومی و تعامل مستقیم با هنرمندان در این هفته برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این شهرستان افزود: سلطانیه با بهرهمندی از بناهای تاریخی ارزشمندی همچون گنبد جهانی سلطانیه، آرامگاه ملاحسن کاشی، آرامگاه چلبیاوغلی، معبد تاریخی داشکسن و تپه نور، یکی از کانونهای اصلی جذب گردشگر در استان زنجان محسوب میشود.
او در دیدار با صنعتگران و فروشندگان صنایعدستی سلطانیه، بر ضرورت بهرهبرداری حداکثری از حضور گردشگران در این منطقه تأکید کرد و گفت: شایسته است که این شهرستان در کنار جاذبههای تاریخی، در حوزه صنایعدستی نیز به جایگاهی قدرتمند برسد که هدف ما این است که صنایعدستی بومی استان به بهترین شکل ممکن به گردشگران معرفی شود تا مسافران بتوانند آثار هنری اصیل را به عنوان سوغاتِ این دیار با خود به همراه ببرند.
موسوی با اشاره به اینکه صنایعدستی یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری پایدار است، تصریح کرد: تنوعبخشی به محصولات عرضهشده و استانداردسازی فروشگاهها میتواند به معرفی بهتر فرهنگ و هنر استان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان بیان کرد: ما باید بستری فراهم کنیم که گردشگران در بازدید از بناهای باشکوه سلطانیه، با هنر دست استادکاران زنجانی نیز پیوندی عمیق برقرار کنند که این امر علاوه بر رونق اقتصاد هنرمندان، موجب ماندگاری خاطرات سفر برای گردشگران خواهد شد.
در این برنامه که به مناسبت هفته صنایعدستی برگزار شد، مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان با حضور در محل کسب صنعتگران و فعالان این عرصه، ضمن استماع دغدغهها، چالشهای تولید و عرضه محصولات صنایعدستی در شهرستان سلطانیه را مورد بررسی قرار داد.
در پایان این بازدید، سید میکائیل موسوی با اهدای لوح تقدیر، از تلاشها و زحمات شبانهروزی صنعتگران و فروشندگان صنایعدستی شهرستان سلطانیه که در مسیر حفظ، ترویج و معرفی هنرهای سنتی این خطه قدم برمیدارند، تجلیل و قدردانی کرد.
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