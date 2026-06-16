به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه شاخه‌های نوین گردشگری در استان زنجان، اظهار کرد: زنجان با برخورداری از تنوع زمین‌شناسی کم‌نظیر، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران تخصصی و طبیعت‌محور دارد و می‌تواند در حوزه ژئوتوریسم به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به توانمندی‌های طبیعی و زمین‌شناختی استان افزود: منطقه ماهنشان و پدیده‌های شگفت‌انگیزی همچون کوه‌های رنگی، دودکش‌های جن، معدن گردشگری انگوران، نه تنها از منظر بصری و گردشگری دارای جذابیت فراوان هستند، بلکه به عنوان گنجینه‌ای علمی، طبیعی و منحصربه‌فرد، ظرفیت آن را دارند که در سطح ملی و حتی بین‌المللی به عنوان یکی از کانون‌های مهم ژئوتوریسم معرفی شوند.

او بیان کرد: راهبرد اصلی این اداره‌کل، حرکت به سمت گردشگری پایدار و توسعه متوازن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان است. در این میان، ژئوتوریسم یکی از حوزه‌های مهم و آینده‌دار به شمار می‌رود که می‌تواند ضمن معرفی علمی و اصولی پدیده‌های طبیعی و زمین‌شناسی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را نیز فراهم کند.

موسوی تصریح کرد: ژئوتوریسم تنها به معنای بازدید از جاذبه‌های طبیعی نیست، بلکه رویکردی تخصصی برای شناخت، تفسیر و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های زمین‌شناختی است. این نوع گردشگری افزون بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، می‌تواند در توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش آگاهی عمومی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: برگزاری کارگاه تخصصی «ژئوتوریسم، فرصتی نوین برای توسعه گردشگری زنجان» با حضور کیمیا عجایبی، ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش، تجربه و استانداردهای بین‌المللی به فعالان و کنشگران حوزه گردشگری استان است. این رویداد می‌تواند گامی بلند در مسیر علمی‌سازی صنعت گردشگری زنجان و همچنین برندسازی برای مقاصد نوظهور گردشگری استان در بازارهای بین‌المللی باشد.

او خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش فعالان حوزه گردشگری، کارشناسان، راهنمایان، علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این صنعت برگزار می‌شود تا از رهگذر آشنایی با مفاهیم و استانداردهای یونسکو، زمینه معرفی شایسته‌تر پدیده‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی استان به گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

موسوی تأکید کرد: توسعه ژئوتوریسم در زنجان، نیازمند نگاه علمی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بین‌بخشی است و بدون تردید، استفاده از ظرفیت متخصصان برجسته این حوزه می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف کلان گردشگری استان را هموارتر کند.

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