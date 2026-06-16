۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱

برگزاری کارگاه تخصصی ژئوتوریسم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های زمین‌شناختی زنجان

برگزاری کارگاه تخصصی ژئوتوریسم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های زمین‌شناختی زنجان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از برگزاری کارگاه آموزشی یک‌روزه «ژئوتوریسم، فرصتی نوین برای توسعه گردشگری زنجان» با حضور کیمیا عجایبی، ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو خبر داد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه شاخه‌های نوین گردشگری در استان زنجان، اظهار کرد: زنجان با برخورداری از تنوع زمین‌شناسی کم‌نظیر، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران تخصصی و طبیعت‌محور دارد و می‌تواند در حوزه ژئوتوریسم به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به توانمندی‌های طبیعی و زمین‌شناختی استان افزود: منطقه ماهنشان و پدیده‌های شگفت‌انگیزی همچون کوه‌های رنگی، دودکش‌های جن، معدن گردشگری انگوران، نه تنها از منظر بصری و گردشگری دارای جذابیت فراوان هستند، بلکه به عنوان گنجینه‌ای علمی، طبیعی و منحصربه‌فرد، ظرفیت آن را دارند که در سطح ملی و حتی بین‌المللی به عنوان یکی از کانون‌های مهم ژئوتوریسم معرفی شوند. 

او بیان کرد: راهبرد اصلی این اداره‌کل، حرکت به سمت گردشگری پایدار و توسعه متوازن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان است. در این میان، ژئوتوریسم یکی از حوزه‌های مهم و آینده‌دار به شمار می‌رود که می‌تواند ضمن معرفی علمی و اصولی پدیده‌های طبیعی و زمین‌شناسی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را نیز فراهم کند. 

موسوی تصریح کرد: ژئوتوریسم تنها به معنای بازدید از جاذبه‌های طبیعی نیست، بلکه رویکردی تخصصی برای شناخت، تفسیر و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های زمین‌شناختی است. این نوع گردشگری افزون بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، می‌تواند در توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش آگاهی عمومی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: برگزاری کارگاه تخصصی «ژئوتوریسم، فرصتی نوین برای توسعه گردشگری زنجان» با حضور کیمیا عجایبی، ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش، تجربه و استانداردهای بین‌المللی به فعالان و کنشگران حوزه گردشگری استان است. این رویداد می‌تواند گامی بلند در مسیر علمی‌سازی صنعت گردشگری زنجان و همچنین برندسازی برای مقاصد نوظهور گردشگری استان در بازارهای بین‌المللی باشد. 

او خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش فعالان حوزه گردشگری، کارشناسان، راهنمایان، علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این صنعت برگزار می‌شود تا از رهگذر آشنایی با مفاهیم و استانداردهای یونسکو، زمینه معرفی شایسته‌تر پدیده‌های کم‌نظیر زمین‌شناسی استان به گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود. 

موسوی تأکید کرد: توسعه ژئوتوریسم در زنجان، نیازمند نگاه علمی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بین‌بخشی است و بدون تردید، استفاده از ظرفیت متخصصان برجسته این حوزه می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف کلان گردشگری استان را هموارتر کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032602408
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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