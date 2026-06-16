۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران خدابنده در هفته صنایع‌دستی

نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران خدابنده در هفته صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران این شهرستان به مناسبت هفته صنایع دستی از ۲۰ تا ۳۰ خردادماه خبر داد و گفت: آثار متنوعی از هنرمندان بومی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معصومه شیری روز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با فرارسیدن هفته صنایع دستی اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران شهرستان خدابنده با حضور علاقه‌مندان و فعالان عرصه هنر و صنعت در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان از ۲۰ تا ۳۰ خردادماه برگزار شده است که این رویداد فرهنگی هنری با هدف معرفی و ارج نهادن به توانمندی‌های بومی و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات دست‌ساز است. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوع و نفیس حاصل از خلاقیت و مهارت صنعتگران شهرستان خدابنده به معرض دید عموم گذاشته شده است. این دستاوردها شامل طیف وسیعی از رشته‌های صنایع‌دستی است که گویای تنوع و غنای فرهنگی منطقه می‌باشد. 

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: هفته صنایع دستی فرصتی مغتنم برای تقدیر از هنرمندان و صنعتگران خلاق شهرستان است. این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی هرچه بهتر آثار فاخر هنرمندان خدابنده به عموم مردم، گردشگران و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد. 

شیری افزود: هدف اصلی ما از برپایی این نمایشگاه، نه تنها نمایش دستاوردهای ارزشمند صنعتگران، بلکه تشویق و ترغیب آن‌ها به ادامه فعالیت و نوآوری در رشته‌های خود است. همچنین، امیدواریم بتوانیم با معرفی این آثار، گامی در جهت رونق بازار فروش صنایع دستی شهرستان و حمایت از تولیدکنندگان بومی برداریم. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده بیان کرد: در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با انواع محصولات صنایع‌دستی شهرستان خدابنده که نشان از ذوق و هنر ایرانی دارد، آشنا شوند. این محصولات که حاصل ساعت‌ها تلاش و دقت نظر هنرمندان خدابنده‌ای است، نمادی از فرهنگ و هنر غنی این منطقه به شمار می‌روند. 

او گفت: این نمایشگاه تا پایان هفته صنایع دستی برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود و فرصتی ارزشمند برای خرید محصولات هنری اصیل و حمایت از صنعتگران بومی شهرستان خدابنده محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405032602412
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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