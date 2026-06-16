به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معصومه شیری روز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با فرارسیدن هفته صنایع دستی اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران شهرستان خدابنده با حضور علاقه‌مندان و فعالان عرصه هنر و صنعت در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان از ۲۰ تا ۳۰ خردادماه برگزار شده است که این رویداد فرهنگی هنری با هدف معرفی و ارج نهادن به توانمندی‌های بومی و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات دست‌ساز است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوع و نفیس حاصل از خلاقیت و مهارت صنعتگران شهرستان خدابنده به معرض دید عموم گذاشته شده است. این دستاوردها شامل طیف وسیعی از رشته‌های صنایع‌دستی است که گویای تنوع و غنای فرهنگی منطقه می‌باشد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: هفته صنایع دستی فرصتی مغتنم برای تقدیر از هنرمندان و صنعتگران خلاق شهرستان است. این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی هرچه بهتر آثار فاخر هنرمندان خدابنده به عموم مردم، گردشگران و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.

شیری افزود: هدف اصلی ما از برپایی این نمایشگاه، نه تنها نمایش دستاوردهای ارزشمند صنعتگران، بلکه تشویق و ترغیب آن‌ها به ادامه فعالیت و نوآوری در رشته‌های خود است. همچنین، امیدواریم بتوانیم با معرفی این آثار، گامی در جهت رونق بازار فروش صنایع دستی شهرستان و حمایت از تولیدکنندگان بومی برداریم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده بیان کرد: در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با انواع محصولات صنایع‌دستی شهرستان خدابنده که نشان از ذوق و هنر ایرانی دارد، آشنا شوند. این محصولات که حاصل ساعت‌ها تلاش و دقت نظر هنرمندان خدابنده‌ای است، نمادی از فرهنگ و هنر غنی این منطقه به شمار می‌روند.

او گفت: این نمایشگاه تا پایان هفته صنایع دستی برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود و فرصتی ارزشمند برای خرید محصولات هنری اصیل و حمایت از صنعتگران بومی شهرستان خدابنده محسوب می‌شود.

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