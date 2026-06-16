به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش نادری ۲۵ خردادماه و در جریان بازدید از کارخانه‌های بزرگ مس و کارگاه‌های تولیدی چاقو، بر جایگاه ویژه هنرهای اصیل زنجان در اقتصاد هنر و میراث‌فرهنگی کشور تأکید و اظهار کرد: این بازدید که با هدف رصد دقیق چالش‌های تولید و حمایت از هنرمندان بومی انجام شد و فرصتی بود تا همکاران معاونت و بانوان فعال حوزه صنایع‌دستی اتاق بازرگانی از نزدیک در جریان فرآیند خلق آثار هنری و دغدغه‌های صنعتگران قرار بگیرند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان، با اشاره به ماهیت هنرهای سنتی زنجان افزود: حفظ و احیای هنرهای اصیلی همچون مسگری، قلمزنی و چاقوسازی، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه پاسداری از بخشی از هویت ملی ماست. این رشته‌ها نیازمند سطح بالایی از مهارت، تجربه و خلاقیت هستند و حمایت هدفمند از هنرمندان فعال در این حوزه، همراه با آموزش اصولی به نسل‌های جدید، نقشی تعیین‌کننده در تداوم و پویایی این هنرهای هویت‌بخش دارد.

او در ادامه گفت: صنایع‌دستی ما نباید محدود به ویترین‌ها بماند؛ بلکه باید با ایجاد پیوند میان هنر سنتی و نیازهای کاربردی روز بازار، راه خود را به سبد خرید مردم باز کند. این رویکرد می‌تواند به پایداری اقتصادی هنرمندان و رونق بیش از پیش این رشته‌ها کمک شایانی کند.

نادری ضمن تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید، تصریح کرد: توسعه بازارهای داخلی و تسهیل مسیر صادرات محصولات مس و چاقوی زنجان، از اولویت‌های اصلی این معاونت است. ما باید با حمایت از کارگاه‌های فعال و رفع موانع تولید، ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در این حوزه را به بازارهای جهانی معرفی کنیم.

در این بازدید میدانی که با استقبال صنعتگران همراه بود، گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای میان مسئولان و هنرمندان صورت گرفت. مسئولان ضمن شنیدن دغدغه‌های صنفی فعالان این حوزه، از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های آنان در حفظ و ترویج هنرهای سنتی قدردانی کردند.

در بخش پایانی این بازدید، ضمن پاسداشت جایگاه هنری صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان زنجان، با اهدای لوح تقدیر، از جمعی از پیشکسوتان و فعالان برتر این عرصه تجلیل به عمل آمد. این اقدام نمادین، گامی در راستای ایجاد انگیزه و تقویت روحیه فعالان این هنر-صنعت در ایام هفته صنایع‌دستی بود.

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