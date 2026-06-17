پشت پرده جام جهانی ۲۰۲۶؛ اعتراض به حذف جوامع محلی از منافع گردشگری/ دیوارکشی برای پنهان کردن فقر

به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس این گزارش، قیمت برخی بلیتهای مسابقات به چند هزار دلار رسیده و بسیاری از هواداران قدیمی فوتبال در مکزیک امکان حضور در ورزشگاهها را ندارند. برخی شهروندان میگویند جامجهانی که زمانی یک جشن مردمی محسوب میشد، اکنون به رویدادی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.
رویترز همچنین گزارش داده که محدودیتهای تجاری فیفا بر کسبوکارهای محلی نیز تأثیر گذاشته است. شماری از رستورانها، کافهها و فروشگاههای کوچک برای استفاده از نمادها و تبلیغات مرتبط با جامجهانی با محدودیتهای حقوقی و هزینههای سنگین مواجه شدهاند و از منافع اقتصادی رویداد سهم چندانی نبردهاند.
یکی از جنجالیترین موضوعات مطرحشده در این گزارش به پروژههای زیباسازی شهری مربوط میشود. در برخی مناطق شهرهای میزبان، دیوارها و پوششهای موقت برای پنهان کردن محلههای فقیرنشین از دید گردشگران نصب شده که انتقاد فعالان اجتماعی و گروههای محلی را برانگیخته است. منتقدان معتقدند به جای حل مشکلات زیرساختی و اجتماعی، تلاش شده تصویری آرایششده از شهرها به بازدیدکنندگان خارجی نمایش داده شود.
کارشناسان گردشگری شهری معتقدند این وضعیت نمونهای از چالشهای رو به گسترش «گردشگری رویدادمحور» در جهان است؛ جایی که شهرها میلیاردها دلار برای میزبانی رویدادهای بزرگ هزینه میکنند، اما بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی به شرکتهای بینالمللی، اسپانسرها و برندهای جهانی میرسد و سهم جوامع محلی محدود باقی میماند.
انتهای پیام/
نظر شما