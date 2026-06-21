مرجانه گلچین به «شکیب عیار» پیوست

به گزارش میراث آریا، بهروز مفید درباره روند ساخت فصل دیگری از داستان عیاران که این بار با عنوان «شکیب عیار» شناخته میشود، توضیح داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۵ درصد از این سریال تصویربرداری شده و تلاش ما این است کار تولید آن تا پایان سال به اتمام برسد.
مفید از حضور بازیگرانی چون مرجانه گلچین، پیام احمدینیا، امیرحسین صدیق، رامین ناصرنصیر، کوروش سلیمانی و کاوهخداشناس در این سریال خبر داد.
همچنین به گفته این تهیهکننده، نیلوفر کوخانی، زهرا داودنژاد، سامرند معروفی، مریم موسویانو… از دیگر بازیگران این سریال هستند.
او درباره روایت داستان «شکیب عیار» که به چه دورانی بازمیگردد و مقایسه آن با داستان «مهیار عیار» گفت: داستان «شکیب عیار» به دوره ماقبل از «مهیار عیار» برمیگردد، یعنی دوران قبل از حضور شاهعباس و زمانی که هنوز اصفهان پایتخت نبود، دورانی که اصفهان با هرج و مرج روبرو بود.
بهروز مفید با بیان اینکه کلیه بازیگران در این فصل تغییر کردهاند، یادآور شد «شکیب عیار» قرار است در ۳۵ قسمت تولید شود و حمیدرضا پگاه نقش شکیب عیار را ایفا میکند.
این تهیهکننده با اشاره به لوکیشنهای این سریال تاریخی هم توضیح داد که اغلب لوکیشنهای «شکیب عیار» قرار است در تهران، شهرک سینمایی تلویزیونی غزالی، نقاطی از اطراف تهران و قزوین باشد.
فیلمبرداری «شکیب عیار» بهتازگی در شهرک سینمایی غزالی آغاز شده است.
انتهای پیام/
نظر شما