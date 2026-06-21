به گزارش خبرنگار میراثآریا، فریبا کاهنی روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در کانون کتاب وابسته به ادارهکل امور کتابخانههای استان، به معرفی و تبیین محتوای کتاب «گنجینههای میراث ناملموس و سنتهای عاشورایی» پرداخت.
کارشناس ثبت میراث معنوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به بخشهای مختلف این کتاب، از جمله آداب و رسوم، غذاهای سنتی و گنجینههای زنده بشری، به تشریح جایگاه میراث ناملموس در هویت فرهنگی و اجتماعی استان پرداخت.
کاهنی همچنین با بیان اهمیت سنتهای عاشورایی در فرهنگ بومی خراسان جنوبی، بر ضرورت پاسداشت، مستندسازی و انتقال این آیینها به نسلهای آینده تأکید کرد.
این برنامه در قالب محفل ادبی کانون کتاب برگزار شد و با استقبال علاقهمندان به کتاب و میراث فرهنگی همراه بود.
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