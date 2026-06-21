۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

معرفی کتاب «گنجینه‌های میراث ناملموس و سنت‌های عاشورایی» در محفل ادبی کانون کتاب

معرفی کتاب «گنجینه‌های میراث ناملموس و سنت‌های عاشورایی» در محفل ادبی کانون کتاب

کارشناس ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در محفل ادبی کانون کتاب، به معرفی کتاب «گنجینه‌های میراث ناملموس و سنت‌های عاشورایی» پرداخت و بر اهمیت حفظ و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در کانون کتاب وابسته به اداره‌کل امور کتابخانه‌های استان، به معرفی و تبیین محتوای کتاب «گنجینه‌های میراث ناملموس و سنت‌های عاشورایی» پرداخت.

کارشناس ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به بخش‌های مختلف این کتاب، از جمله آداب و رسوم، غذاهای سنتی و گنجینه‌های زنده بشری، به تشریح جایگاه میراث ناملموس در هویت فرهنگی و اجتماعی استان پرداخت.

کاهنی همچنین با بیان اهمیت سنت‌های عاشورایی در فرهنگ بومی خراسان جنوبی، بر ضرورت پاسداشت، مستندسازی و انتقال این آیین‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

این برنامه در قالب محفل ادبی کانون کتاب برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان به کتاب و میراث فرهنگی همراه بود.

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کد خبر 1405033102836
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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