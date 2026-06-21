به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدعباس‌زاده گفت: رویداد «کوچولوهای آشپز» با همت بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و با هدف ایجاد فضایی تجربه‌محور برای کودکان ۸تیرماه سال جاری برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با بیان اینکه این رویداد ویژه کودکان ۴ تا ۸ سال طراحی شده است، افزود: محوریت اصلی این کارگاه یک‌روزه، آموزش و مشارکت کودکان در فرآیند پخت «نان پادرازی» و تولید «رشته محلی» است که از جمله سنت‌های اصیل این منطقه محسوب می‌شوند.

او در ادامه با اشاره به ثبت ملی نان پادرازی در فهرست میراث معنوی کشور به نام شهرستان قاینات در سال ۱۴۰۴، بر اهمیت حفاظت از این داشته‌ها تأکید و اظهار کرد: غذاهای محلی صرفاً مجموعه‌ای از خوراک‌های قدیمی نیستند، بلکه شناسنامه‌ای از فرهنگ، تاریخ و شیوه زیست مردمان هر دیار به شمار می‌روند.

عباس‌زاده تصریح کرد: تنوع اقلیمی و بهره‌گیری از مواد اولیه بومی، سفره ایرانی را به یکی از غنی‌ترین سفره‌های جهان تبدیل کرده است و آموزش این مفاهیم به نسل کودک و نوجوان، گامی مهم در راستای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به آیندگان است.

کارگاه «کوچولوهای آشپز» در دو نوبت عصر و شب برگزار خواهد شد تا فرصتی برای آشنایی عملی کودکان با میراث ناملموس شهرستان قاینات فراهم کند.

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