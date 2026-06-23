۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

نشست تدوین «سند حفاظت از آرایه های معماری ایران» برگزار شد

نشست تدوین «سند حفاظت از آرایه های معماری ایران» برگزار شد

نخستین نشست تدوین «سند حفاظت از آرایه های معماری ایران» در اول تیرماه سال 1405 در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با حضور علیرضا انیسی رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، در نشست تدوین «سند حفاظت از آرایه های معماری ایران»، فعالیت‌های تخصصی گروه پژوهشی آرایه‌های معماری (پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری)، به‌دلیل اهمیت تدوین سند حفاظت از آثار تاریخی و همچنین فقدان سیاست و راهبرد ملی واحد برای حفاظت و مرمت آرایه‌های معماری، به منظور تعیین اصول، اهداف و چهارچوب‌های مشترک این آثار ارزشمند مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه علیرضا انیسی رییس پژوهشکده میراث معماری و شهری، در آغاز اهداف و خط سیر و راهبردهای اصلی این سند را تبیین کرد. همچنین، متخصصان در این نشست اذعان کردند که وجود سند حفاظت از آرایه‌های معماری ایران به جز بحث مرمت و حفظ این آثار، برای انتقال دانش سنتی و مهارت‌های بومی، همچنین ایجاد زبان مشترک میان متخصصان و مدیریت ریسک و آمادگی برای شرایط بحران، تأثیرگذار خواهد بود.

در پایان، یاسر حمزوی جمع‌بندی گفت‌وگو و بحث‌های انجام شده را ارائه کرد و قرار شد تا سایر اعضا نظرات خود را در مورد این سند در اسرع وقت ارائه کنند.

گفتنی است؛ اساتید و متخصصان دیگر شامل بهشاد حسینی، احمدرضا حشمتی، یاسر حمزوی، غلامرضا رحمانی، بهنود گوهربین، فرشاد موذنی، علی نعمتی بابایلو، پرویز هلاکویی و سمیه نوغانی نیز در این نشست تخصصی، حضور داشتند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040200144
فاطمه رهبر
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha