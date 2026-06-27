رگبار باران در ۵ استان نوار شمالی کشور

به‌گزارش میراث‌آریا سازمان هواشناسی اعلام کرد که امروز در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

این شرایط یکشنبه ۷ تیرماه علاوه بر مناطق فوق در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و شمال استان‌های زنجان و قزوین رخ خواهد داد.

دوشنبه ۸ تیرماه در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات و دامنه‌های البرز شاهد رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد خواهیم بود.

طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابر، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

امروز شنبه ۶ تیرماه برخی مناطق در غرب، جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز دریای عمان و دریای خزر مواج است.

امروز شنبه ۶ تیرماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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