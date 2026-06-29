بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه گردشگری و ارتقای سطح رفاه راهنمایان، تفاهمنامهای میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و بانک رفاه کارگران به امضا رسیده است که بر اساس آن، راهنمایان گردشگری دارای کارت معتبر میتوانند از خدمات کارت رفاهی این بانک بهرهمند شوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، راهنمایان دارای کارت با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری استان توسط این ادارهکل به بانک رفاه برای دریافت کارت رفاهی معرفی خواهند شد.
مهدوی ادامه داد: دارندگان این کارت میتوانند از اعتبار اختصاصیافته برای خرید کالا و خدمات از فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد بانک رفاه استفاده کنند که امیدواریم نقش موثری در افزایش رفاه جامعه راهنمایان داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با تأکید بر جایگاه مهم راهنمایان گردشگری در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان اظهار کرد: حمایت از فعالان این حوزه از اولویتهای ادارهکل است و تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مختلف، زمینه ارائه خدمات و تسهیلات بیشتری را برای این قشر فراهم کنیم.
او ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهمنامه آغازگر همکاریهای گستردهتر با شبکه بانکی و سایر دستگاههای اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود وضعیت معیشتی فعالان صنعت گردشگری باشد.
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