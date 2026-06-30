به گزارش میراث آریا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به برگزاری نشستی مشترک با حضور معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل بورس انرژی اظهار کرد: در راستای حمایت هدفمند از تولید و پایداری شبکه برق کشور، تصمیمات جدیدی برای نحوه تأمین برق صنایع بزرگ اتخاذ شده است.
او افزود: بر اساس این تصمیم، برق صنایع انرژیبر کشور از جمله فولاد، سیمان، فلزات اساسی و سایر صنایع بزرگ، همچنان از طریق تابلوی برق آزاد و سبز بورس انرژی تأمین خواهد شد تا شفافیت، رقابتپذیری و امکان برنامهریزی دقیق برای تولیدکنندگان حفظ شود.
رجبی مشهدی تصریح کرد: برای صنایع پتروشیمی نیز با توجه به ویژگیهای خاص مصرف و اهمیت استمرار تولید در این بخش، سازوکار عرضه اختصاصی برق از مردادماه اجرایی خواهد شد و بخشی از نیاز این صنایع از طریق واردات برق یا عرضه اختصاصی تأمین میشود.
او تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع، افزایش انعطافپذیری شبکه و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان صنعتی اتخاذ شده و نقش مهمی در تأمین برق پایدار و اقتصادی صنایع کشور در ماههای اوج مصرف خواهد داشت.
به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، هماهنگی نزدیک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و بورس انرژی در این زمینه، گامی مؤثر در جهت همافزایی سیاستهای انرژی و صنعت و حمایت عملی از تولید ملی به شمار میرود.
رجبی مشهدی همچنین گفت: در راستای تضمین پایداری شبکه برق در فصل سرما و با هدف آمادگی و کمک به تامین برق در دورهی سرد سال، ظرفیت مخازن ذخیرهسازی سوخت (گازوئیل) نیروگاهها در سراسر کشور افزایش مییابد.
او تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ظرفیت فعلی ذخایر سوخت گازویبل نیروگاهها که بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر است، با افزودن ۴۰۰ میلیون لیتر ظرفیت جدید، به سطح ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید. این افزایش ۱۰ درصدی در ظرفیت ذخیرهسازی، با هدف کمک به تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی در دورهی سرد سال و مقابله با ناترازی گاز در زمستان در زنجیره تأمین سوخت طی فصل زمستان صورت میگیرد.
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