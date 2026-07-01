بهگزارش خبرنگار میراثآریا، با حضور معاون فرهنگی سازمان پدافندغیرعامل، اقدامات مؤثر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جنگ رمضان، از جمله اطلاعرسانی به سازمانهای بینالمللی و استفاده از سپر آبی در بناها و سایتهای فرهنگیتاریخی و آسیبهای وارده به آثار تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست بر ضرورت تدوین گزارش جامع از آسیبهای وارده به اماکن و آثار تاریخی در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی تأکید و مقرر شد گزارشی مکتوب از آسیبهای واردشده به ۱۴۹ اثر تاریخی آسیب دیده تهیه و به مراجع ذیربط اعلام شود.
حاضران در جلسه با اشاره به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی کشور، بر لزوم تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کردند. در این راستا عنوان شد که برخی آثار ارزشمند تاریخی نظیر بازار بزرگ تبریز و سیوسهپل اصفهان دارای جایگزین نیستند و هرگونه آسیب به این آثار، خسارتی جبرانناپذیر برای هویت فرهنگی کشور محسوب میشود؛ از اینرو توجه به الزامات پدافند غیرعامل در حفاظت از این میراث ارزشمند ضروری بوده و بر شناسایی گلوگاهها و نقاط حساس در حوزه تخصصی وزارتخانه تأکید و مصوب شد، موضوعات و الزامات پدافند غیرعامل متناسب با هر بخش از جمله موزهها، پایگاههای میراث فرهنگی و سایر مراکز مرتبط تدوین و اجرا شود.
همچنین مقرر شد تمامی اقدامات انجام شده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه پدافند غیرعامل، به همراه دورههای آموزشی عمومی و تخصصی برگزارشده در این زمینه، تجمیع و نسبت به راهاندازی بانک اطلاعات پدافند غیرعامل در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام شود.
از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه، اجرای دستورالعمل اختصاص امتیاز ۶۰ ساعت آموزش ضمن خدمت به کارکنانی که گواهینامه دورههای آموزش تخصصی پدافند غیرعامل در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را کسب کردهاند، بود که مقرر شد مکاتبات و مستندات مربوط به آن بهصورت رسمی برای پیگیری و اجرا ارسال شود.
در این نشست ضمن تأکید بر اجرای دستورالعملها، تدوین سند راهبردی و انعقاد تفاهمنامه و توافقنامههای مرتبط، تشکیل کارگروههای تخصصی مورد نیاز و ارتقای فعالیتهای علمی و پژوهشی و آموزشی، مقرر شد، تمامی اقدامات مورد نیاز در سطوح مختلف برنامهریزی، اجرایی و نظارتی پیگیری و عملیاتی شود.
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