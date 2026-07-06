به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین تشییع قائد شهید امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تسلیت شهادت رهبر شهید به ملت ایران و جهان اسلام، اظهار کرد: امروز، روز نمایش اقتدار، وفاداری و انسجام ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر شهید است؛ تصویری که در تاریخ معاصر ایران، تنها با حماسه عاشورا قابل مقایسه است.

وی با بیان اینکه این مراسم بزرگ‌ترین رویداد مردمی کشور پس از عاشوراست، افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی این رخداد، تصمیم گرفته است فرآیند ثبت ملی این آیین را آغاز کند تا به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران برای نسل‌های آینده ماندگار شده و به جهانیان معرفی شود.

صالحی‌امیری تاکید کرد: آنچه امروز در خیابان‌های تهران در حال وقوع است، نمایش قدرت ملی ایران در برابر دیدگان جهانیان است؛ نمایشی که بیانگر پیوند عمیق ملت ایران با هویت ملی، آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: این اجتماع عظیم، فراتر از یک تجمع مردمی، نماد عشق، وفاداری، همبستگی و باور عمیق مردم به ایران، انقلاب اسلامی، اسلام و رهبری است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی کشور مورد صیانت، تبیین و بازخوانی قرار گیرد.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی شکل‌گرفته در پی رخدادهای اخیر، تصریح کرد: آنچه در این مقطع تاریخی شکل گرفته، یک تحول معرفتی در جامعه ایران است؛ تحولی که باید با رویکردی علمی، پژوهشی و فرهنگی در مراکز دانشگاهی، نظام آموزشی و محافل علمی کشور مورد مطالعه، تحلیل و تبیین قرار گیرد تا ابعاد آن برای نسل‌های آینده به‌درستی روایت شود.

صالحی‌امیری با اشاره به حضور گسترده مردم در مسیر تشییع گفت: امروز در میان موج عظیم و میلیونی جمعیتی قرار داریم که شکوه آن در تاریخ پس از انقلاب اسلامی کم‌نظیر است. این حضور باشکوه، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی، سرمایه ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و در برابر این عظمت، باید با نهایت احترام در برابر ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود آورد.

وی افزود: قدرت ملی ایران تنها در مؤلفه‌های دفاعی، اقتصادی یا ساختارهای حکمرانی خلاصه نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین رکن قدرت ملی، مردم هستند؛ مردمی که امروز با حضور تاریخی خود، این حقیقت را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشتند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: این شکوه مردمی، پیامی روشن برای جهانیان دارد که ملت ایران با اراده‌ای واحد، از هویت ملی، استقلال، آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام سیاسی خود پاسداری می‌کند و این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است.

صالحی‌امیری در پایان با تسلیت دوباره شهادت رهبر شهید به ملت ایران و مسلمانان جهان، گفت: امروز همه ما در کنار یکدیگر آمده‌ایم تا با صدایی واحد اعلام کنیم که به ایران، مردم ایران و آرمان‌های این سرزمین دلبسته‌ایم و وفاداری خود را به وحدت، عزت و سربلندی ایران اسلامی به نمایش بگذاریم.

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