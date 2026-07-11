۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۰

۲نمایشگاه مجازی بین‌المللی کاخ گلستان به مدت یک ماه تمدید شد

۲نمایشگاه مجازی بین‌المللی کاخ گلستان به مدت یک ماه تمدید شد

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از تمدید یک‌ماهه ۲نمایشگاه مجازی بین‌المللی این مجموعه با همکاری جمهوری کره و موزه ملی قزاقستان خبر داد و گفت: این دو رویداد که هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی آغاز به کار کرده بودند، با استقبال مخاطبان برای یک ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آفرین امامی بیان کرد: نمایشگاه‌های مجازی «رقص قلم در دیاران» و «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان؛ پیوند پولادین دو میراث» با هدف توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های مشترک میراث فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای دسترسی گسترده‌تر مخاطبان برگزار شده‌اند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این نمایشگاه، آثار خوشنویسان ایران و جمهوری کره را در قالب یک گالری سه‌بعدی در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته و با ارائه خطوط نستعلیق و کوفی در کنار خط هانگول، زمینه آشنایی مخاطبان با اشتراک‌های هنری، زیبایی‌شناختی و مفهومی دو سنت کهن خوشنویسی را فراهم کرده است.

او درباره نمایشگاه دوم گفت: نمایشگاه «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان؛ پیوند پولادین دو میراث» مجموعه‌ای از جنگ‌افزارهای تاریخی شامل شمشیر، سپر، کلاه‌خود و دیگر آثار مربوط به سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی را از گنجینه‌های دو موزه در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده و جلوه‌ای از پیوندهای تاریخی و فرهنگی منطقه را به نمایش می‌گذارد.

امامی با اشاره به شعار امسال روز جهانی موزه‌ها، «موزه‌ها؛ پیونددهنده جهان گسسته»، تصریح کرد: این‌گونه همکاری‌های مشترک، افزون بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران، به تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و توسعه تعاملات میان موزه‌ها و ملت‌ها کمک می‌کند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین با اشاره به شرایط کنونی و محدودیت‌های بازدید حضوری از موزه‌ها گفت: نمایشگاه‌های مجازی امروز به یکی از مؤثرترین ابزارها برای زنده نگه داشتن موزه‌ها، استمرار فعالیت‌های فرهنگی و فراهم کردن امکان دسترسی علاقه‌مندان در داخل و خارج از کشور تبدیل شده‌اند.

گفتنی است، علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان مهلت تمدیدشده از طریق وب‌سایت https://en.icro.ir/museume_iran، سامانه برخط ایران‌موزه در بخش نمایشگاه‌ها و همچنین تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از این دو نمایشگاه بازدید کنند.

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کد خبر 1405042001269
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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