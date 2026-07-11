به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آفرین امامی بیان کرد: نمایشگاه‌های مجازی «رقص قلم در دیاران» و «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان؛ پیوند پولادین دو میراث» با هدف توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های مشترک میراث فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای دسترسی گسترده‌تر مخاطبان برگزار شده‌اند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این نمایشگاه، آثار خوشنویسان ایران و جمهوری کره را در قالب یک گالری سه‌بعدی در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته و با ارائه خطوط نستعلیق و کوفی در کنار خط هانگول، زمینه آشنایی مخاطبان با اشتراک‌های هنری، زیبایی‌شناختی و مفهومی دو سنت کهن خوشنویسی را فراهم کرده است.

او درباره نمایشگاه دوم گفت: نمایشگاه «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان؛ پیوند پولادین دو میراث» مجموعه‌ای از جنگ‌افزارهای تاریخی شامل شمشیر، سپر، کلاه‌خود و دیگر آثار مربوط به سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی را از گنجینه‌های دو موزه در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده و جلوه‌ای از پیوندهای تاریخی و فرهنگی منطقه را به نمایش می‌گذارد.

امامی با اشاره به شعار امسال روز جهانی موزه‌ها، «موزه‌ها؛ پیونددهنده جهان گسسته»، تصریح کرد: این‌گونه همکاری‌های مشترک، افزون بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران، به تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و توسعه تعاملات میان موزه‌ها و ملت‌ها کمک می‌کند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین با اشاره به شرایط کنونی و محدودیت‌های بازدید حضوری از موزه‌ها گفت: نمایشگاه‌های مجازی امروز به یکی از مؤثرترین ابزارها برای زنده نگه داشتن موزه‌ها، استمرار فعالیت‌های فرهنگی و فراهم کردن امکان دسترسی علاقه‌مندان در داخل و خارج از کشور تبدیل شده‌اند.

گفتنی است، علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان مهلت تمدیدشده از طریق وب‌سایت https://en.icro.ir/museume_iran، سامانه برخط ایران‌موزه در بخش نمایشگاه‌ها و همچنین تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از این دو نمایشگاه بازدید کنند.

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