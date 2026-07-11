بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۱۹ تیرماه در جریان بازدید از کارگاه منبت و پیکرتراشی استاد مهدی دیبازر، با اشاره به جایگاه هنرمندان صنایعدستی استان گفت: هنرمندان ما با ظرافت و عشقی که در آثارشان به کار میبرند، سفیران فرهنگی ما در سطح ملی و بینالمللی هستند، با این حال، معتقدیم که توانمندی هنری به تنهایی کافی نیست و باید چرخه اقتصاد هنر را با ابزارهای نوین تکمیل کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ادامه داد: دغدغه اصلی هنرمندان که در این بازدید مطرح شد، چالش در مسیر تبلیغات و بازاریابی بوده و برای رفع این نقیصه، ادارهکل میراثفرهنگی در حال برنامهریزی برای تعامل بیشتر با صدا و سیما است تا با اختصاص بازههای زمانی مشخص، نه تنها به معرفی هنرمندان بپردازیم، بلکه آموزش رشتههای اصیل صنایعدستی را نیز در دستور کار قرار دهیم.
او تصریح کرد: همچنین، رایزنیهایی با شهرداری برای ایجاد پارک صنایعدستی و تعیین فضاهایی برای برپایی ورکشاپهای زنده در مکانهای پرتردد شهری آغاز شده است تا ضمن معرفی محصولات، انگیزه لازم برای گرایش جوانان به این هنرها فراهم شود.
در بخش دیگری از این بازدید، مهدی دیبازر، هنرمند صنایعدستی آذربایجان غربی که از سال ۱۳۸۴ فعالیت تخصصی خود را در رشته منبت و پیکرتراشی آغاز کرده است، دیدگاههای خود را مطرح بر و بر لزوم بازاریابی برای کارهای صنایعدستی و حمایت مسئولان از این حوزه تاکید کرد.
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