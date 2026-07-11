به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی با قدردانی از احساس مسئولیت شهروندان در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: سه قطعه شیء تاریخی شامل یک عدد قوری سفالی، یک عدد کاسه سفالی و یک عدد ساغر سفالی که بر اساس بررسی‌های کارشناسی متعلق به دوره عصر آهن هستند، از سوی یکی از شهروندان شهرستان چوار به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام اهدا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و حراست از آثار تاریخی و هویت فرهنگی کشور دارد، افزود: این آثار پس از ثبت و انجام اقدامات کارشناسی، مطابق ضوابط در مخازن امن میراث فرهنگی نگهداری و برای پژوهش‌های تخصصی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا در اختیار داشتن اشیای تاریخی، ضمن خودداری از هرگونه خرید و فروش یا جابه‌جایی غیرقانونی، مراتب را به این اداره‌کل اطلاع دهند تا ضمن حفظ این آثار ارزشمند، زمینه صیانت از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان از اقدام ارزشمند این شهروند چوار در اهدای این اشیای تاریخی تقدیر کرد و آن را گامی مؤثر در پاسداری از میراث گران‌بهای استان ایلام و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی دانست.

انتهای پیام/