به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات اظهار کرد: مدیریت شهری یزد در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت گردشگری، بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی را تدوین کرده است تا زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های گردشگری فراهم شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: بر اساس این بسته تشویقی، سرمایه‌گذاران ساخت هتل‌های پنج‌ستاره می‌توانند از ۶۰ تا ۹۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض بهره‌مند شوند که این اقدام نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های اقامتی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری شهر خواهد داشت.

او همچنین از پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای احیای بناهای تاریخی و تبدیل آن‌ها به مراکز اقامتی و گردشگری خبر داد و گفت: این سیاست علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند تاریخی یزد، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال خواهد بود.

حقیرالسادات با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری است، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی یزد در کنار ایجاد مشوق‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید و تقویت جایگاه این شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور باشد.

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