به گزارش میراث آریا، داوود زارعیان معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر این شرکت برای حفظ پایداری اینترنت و ارتباطات در فصل تابستان و بهویژه مردادماه، با اشاره به آغاز خاموشیها در روزهای اخیر اظهار کرد: طبیعی است که ما الان در تمام مراکز اصلیمان، حداقل، تجهیزات و ژنراتور خیلی قوی داریم؛ هم باتری و هم دیگر تجهیزات کمکی را به اندازه کافی پیشبینی کردهایم، بنابراین در هیچیک از مراکز اصلی، قطع اینترنت نخواهیم داشت.
او افزود: اما یک نکته بسیار مهم دیگر این است که زمان خاموشی معمولاً میانگین دو تا سه ساعت، برای پایداری شبکه منطقی است؛ ولی اگر بیشتر از سه ساعت طول بکشد، هیچیک از سیستمهای پشتیبان نمیتواند پاسخگو باشد، چون فشار زیادی به سیستمهای پشتیبان وارد میشود و گرمای بیش از حد هم خود این سیستمها را دچار بحران میکند.
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران ادامه داد: درحال حاضر در مراکز تلفن ثابت، بهویژه مراکز حساستر، سیستمهای پشتیبانی را ثابت در نظر گرفتهایم؛ مراکزی که تلفن ثابت، اینترنت ثابت، دیتا و دیتاسنتر هستند، با توجه به درجه اهمیتی که دارند، پشتیبانهای برق و تأمین کردهایم تا زمان خاموشی هم منطقی باشد.
زارعیان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با شرکت برق نیز گفت: با وزارت نیرو هم هماهنگیهایی داشتهایم که برخی از مراکز کلیدی، برقشان قطع نشود و امیدواریم که کمک کنند.
او افزود: پیشبینی باتری هم برای بسیاری از مراکز کردهایم که انشاءالله یا نصب شده یا در حال نصب است. امیدواریم که خیلی تابستان پُرقطعی نداشته باشیم.
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران درباره تأمین باتری نیز تصریح کرد: برای تأمین باتری و بحث واردات، مشکل خاصی نداریم. مشکل اصلی در کشور، نبود یا کمبود تجهیزات نیست، بلکه گرانی تجهیزات است؛ یعنی تأمینش سخت است اما با توجه به وظیفهای که داریم تلاش میکنیم شبکه را پایدار نگه داریم.
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