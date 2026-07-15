به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در سازمان تامین اجتماعی، با مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان، و اعضای هیئت‌مدیره دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در راستای حمایت از فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حفظ اشتغال، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت شغلی و اجتماعی شاغلان این بخش‌ها تاکید کردند.

در جریان این دیدار، با توجه به پیامدهای شرایط اقتصادی و آثار آن بر برخی کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، بر ضرورت استمرار حمایت‌های دولت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و طراحی سازوکارهای مؤثر برای کاهش فشار بر فعالان این بخش تاکید شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این نشست، سازمان تامین اجتماعی را یکی از ارکان مهم نظام رفاه و ثبات اجتماعی کشور دانست و بر ضرورت تقویت توانمندی‌های این سازمان، آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها و تداوم حمایت از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تاکید کرد.

همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات اصلاحی این سازمان، از تداوم برنامه‌های حمایتی و پیگیری اصلاحات لازم برای ارتقای پایداری مالی سازمان خبر داد و بر آمادگی تامین اجتماعی برای همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی در حمایت از فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد.

در پایان این نشست، وزیر میراث‌فرهنگی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بر استمرار تعاملات و هماهنگی‌های مشترک برای رفع مسائل فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و اقتصادی از این بخش‌ها تاکید کردند.

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