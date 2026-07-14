به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با برخی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و فعالان اقتصادی، امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با هدف بررسی مسائل، موانع و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد.

در این نشست، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، احمد تجری، مدیر دفتر سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارتخانه و جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.

در جریان این نشست، سرمایه‌گذاران به بیان مسائل، چالش‌ها و موانع اجرایی پروژه‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و هر یک از موضوعات به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز پس از استماع دیدگاه‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده، ضمن بررسی جزئیات هر پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و رفع موانع موجود صادر کرد.

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