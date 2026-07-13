به گزارش خبرنگار میراثآریا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدرضا صالحیامیری در حاشیه نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به ضرورت حفظ همبستگی ملی در مقطع حساس کنونی، اظهار کرد: امنیت ملی فقط در عرصههای دفاعی و نظامی تعریف نمیشود، بلکه انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و پیوند میان مردم و حاکمیت از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه هر رفتار، گفتار یا اقدامی که موجب گسست اجتماعی و قرار گرفتن بخشهایی از جامعه در برابر یکدیگر شود، هزینهای برای منافع ملی ایجاد میکند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسداری از وحدت، همدلی و همافزایی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح هستیم.
وی با انتقاد از رویکردهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به تضعیف دولت و تخریب رئیسجمهور منجر میشود، تصریح کرد: نقد سازنده و مسئولانه، لازمه پویایی نظام حکمرانی است، اما تخریب، التهابآفرینی و ایجاد بیاعتمادی در جامعه، نهتنها کمکی به حل مسائل کشور نمیکند، بلکه در عمل در مسیر تحقق اهداف دشمن برای ایجاد شکاف داخلی قرار میگیرد.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت تقویت دولت برای عبور از چالشهای پیشرو، گفت: در شرایط دشوار جنگ و دوران پس از آن، همه جریانها و نیروهای دلسوز کشور باید به دولت کمک کنند تا با آرامش، عقلانیت و اقتدار، پاسخگوی مطالبات مردم باشد و مسیر پیشرفت و ثبات کشور را دنبال کند.
وی ادامه داد: توافق ۱۴ مادهای، محصول اجماع و هماهنگی میان بخشهای مختلف نظام حکمرانی، مسئولان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی بوده است و استمرار اقتدار ملی در عرصههای مختلف، نیازمند همراهی و همافزایی همه ارکان کشور است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر پیوند میان قدرت میدان و دستاوردهای دیپلماسی خاطرنشان کرد: میدان و خیابان، پشتوانه تامین منافع ملی در عرصه دیپلماسی است و دیپلماسی نیز مسیر تبدیل دستاوردهای حاصل از اقتدار ملی به نتایج سیاسی، اقتصادی و بینالمللی است.
صالحیامیری در پایان با تاکید بر اینکه حفظ آرامش اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد عمومی، اولویت راهبردی کشور است، اظهار کرد: تحریک افکار عمومی و دامنزدن به منازعات داخلی، نهتنها مشکلی از مردم حل نمیکند، بلکه میتواند مانعی در مسیر تثبیت دستاوردهای ملی و تقویت جایگاه ایران در عرصه داخلی و بینالمللی باشد.
انتهای پیام/
نظر شما