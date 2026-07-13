محمد نوذری، استاندار قزوین، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تاکید بر جایگاه راهبردی مجموعه تاریخی الموت در آینده گردشگری استان، اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکردی تحولگرا، توسعه صنعت گردشگری را در زمره اولویتهای اصلی خود قرار داده و قزوین نیز با تکیه بر ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، میتواند به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قزوین هنوز آنگونه که شایسته است معرفی نشدهاند، افزود: این استان از غنیترین پهنههای تاریخی ایران به شمار میرود، اما بسیاری از آثار ارزشمند و جاذبههای شاخص آن همچنان برای گردشگران داخلی و خارجی ناشناخته باقی مانده و معرفی هدفمند این ظرفیتها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار قزوین با بیان اینکه مجموعه تاریخی قلعه الموت مهمترین ظرفیت میراثی استان برای حضور در عرصه جهانی است، تصریح کرد: این اثر ارزشمند بخشی از هویت، تمدن و حافظه تاریخی ایران محسوب میشود و ثبت جهانی آن میتواند نقطه عطفی در معرفی شایسته ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قزوین در سطح بینالمللی باشد.
نوذری با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن روند ثبت جهانی قلعه الموت، اظهار داشت: تحقق این رویداد، افزون بر ارتقای جایگاه فرهنگی و تاریخی استان، زمینهساز افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی، رونق سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه الموت خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در بهرهگیری از ظرفیت گردشگری بهعنوان موتور محرک توسعه، گفت: از ابتدای استقرار مدیریت جدید، احیای صنعت گردشگری با نگاهی راهبردی در دستور کار قرار گرفته و باور داریم مؤثرترین ظرفیت برای توسعه اقتصادی، رونق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در قزوین، گردشگری است.
استاندار قزوین افزود: بر همین اساس، برنامهریزیهای گستردهای برای تقویت زیرساختهای گردشگری آغاز شده و توسعه مراکز اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و حمایت از فعالان این حوزه با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین از صدور مجوز احداث چند هتل پنجستاره در استان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژهها، ظرفیت اقامتی قزوین به شکل محسوسی افزایش یافته و زیرساختهای لازم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
نوذری ادامه داد: همزمان با توسعه زیرساختهای اقامتی، اجرای برنامههای فرهنگی، برگزاری جشنوارهها، معرفی گسترده جاذبههای تاریخی، تقویت فعالیتهای تبلیغاتی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها نیز در دستور کار قرار دارد تا قزوین جایگاه شایستهتری در نقشه گردشگری ملی و بینالمللی به دست آورد.
وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای مختلف در بهرهگیری از ظرفیت گردشگری برای توسعه اقتصادی، اظهار کرد: امروز در جهان به اثبات رسیده است که هیچ صنعتی به اندازه گردشگری قادر به ایجاد اشتغال، رونق کسبوکار، جذب سرمایه و تولید درآمد پایدار نیست و ایران نیز با برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، آثار تاریخی کمنظیر، تنوع فرهنگی و جاذبههای طبیعی گسترده، از ظرفیت بیبدیلی برای توسعه این صنعت برخوردار است.
استاندار قزوین تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی ممتاز، همجواری با پایتخت، پیشینه تاریخی ارزشمند و وجود آثار متعدد فرهنگی، قزوین را به یکی از مستعدترین استانهای کشور برای تبدیل شدن به قطب گردشگری بدل کرده و باید با برنامهریزی علمی، تکمیل زیرساختها و معرفی هدفمند این ظرفیتها، از این فرصت ارزشمند به بهترین شکل بهره گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان با همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر دستگاههای اجرایی، برنامهای جامع برای فعالسازی ظرفیتهای گردشگری، حفاظت از میراثفرهنگی، جذب سرمایهگذاران، توسعه زیرساختها و معرفی مؤثر جاذبههای تاریخی تدوین کرده است و امیدواریم با اجرای این برنامهها، قزوین و بهویژه منطقه تاریخی الموت، جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری ملی و بینالمللی به دست آورند.
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