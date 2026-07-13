۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

استاندار قزوین در گفت‌وگو با میراث‌آریا: 

الموت؛ پیشران توسعه گردشگری قزوین/ ثبت‌جهانی این دژ تاریخی، نقطه عطف اقتصاد و هویت استان خواهد بود

الموت؛ پیشران توسعه گردشگری قزوین/ ثبت‌جهانی این دژ تاریخی، نقطه عطف اقتصاد و هویت استان خواهد بود

استاندار قزوین با معرفی مجموعه تاریخی الموت به‌عنوان مهم‌ترین مزیت راهبردی گردشگری استان، ثبت جهانی این اثر را نقطه عطفی در ارتقای جایگاه بین‌المللی قزوین، رونق سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و شکوفایی اقتصاد منطقه دانست و تاکید کرد دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه گردشگری، احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان را در اولویت قرار داده است.

محمد نوذری، استاندار قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تاکید بر جایگاه راهبردی مجموعه تاریخی الموت در آینده گردشگری استان، اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکردی تحول‌گرا، توسعه صنعت گردشگری را در زمره اولویت‌های اصلی خود قرار داده و قزوین نیز با تکیه بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قزوین هنوز آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده‌اند، افزود: این استان از غنی‌ترین پهنه‌های تاریخی ایران به شمار می‌رود، اما بسیاری از آثار ارزشمند و جاذبه‌های شاخص آن همچنان برای گردشگران داخلی و خارجی ناشناخته باقی مانده و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار قزوین با بیان اینکه مجموعه تاریخی قلعه الموت مهم‌ترین ظرفیت میراثی استان برای حضور در عرصه جهانی است، تصریح کرد: این اثر ارزشمند بخشی از هویت، تمدن و حافظه تاریخی ایران محسوب می‌شود و ثبت جهانی آن می‌تواند نقطه عطفی در معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قزوین در سطح بین‌المللی باشد.

نوذری با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن روند ثبت جهانی قلعه الموت، اظهار داشت: تحقق این رویداد، افزون بر ارتقای جایگاه فرهنگی و تاریخی استان، زمینه‌ساز افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی، رونق سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه الموت خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری به‌عنوان موتور محرک توسعه، گفت: از ابتدای استقرار مدیریت جدید، احیای صنعت گردشگری با نگاهی راهبردی در دستور کار قرار گرفته و باور داریم مؤثرترین ظرفیت برای توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در قزوین، گردشگری است.

استاندار قزوین افزود: بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری آغاز شده و توسعه مراکز اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از صدور مجوز احداث چند هتل پنج‌ستاره در استان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت اقامتی قزوین به شکل محسوسی افزایش یافته و زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

نوذری ادامه داد: همزمان با توسعه زیرساخت‌های اقامتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری جشنواره‌ها، معرفی گسترده جاذبه‌های تاریخی، تقویت فعالیت‌های تبلیغاتی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا قزوین جایگاه شایسته‌تری در نقشه گردشگری ملی و بین‌المللی به دست آورد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای مختلف در بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری برای توسعه اقتصادی، اظهار کرد: امروز در جهان به اثبات رسیده است که هیچ صنعتی به اندازه گردشگری قادر به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکار، جذب سرمایه و تولید درآمد پایدار نیست و ایران نیز با برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، آثار تاریخی کم‌نظیر، تنوع فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی گسترده، از ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه این صنعت برخوردار است.

استاندار قزوین تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی ممتاز، همجواری با پایتخت، پیشینه تاریخی ارزشمند و وجود آثار متعدد فرهنگی، قزوین را به یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای تبدیل شدن به قطب گردشگری بدل کرده و باید با برنامه‌ریزی علمی، تکمیل زیرساخت‌ها و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها، از این فرصت ارزشمند به بهترین شکل بهره گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ای جامع برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی، جذب سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی مؤثر جاذبه‌های تاریخی تدوین کرده است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، قزوین و به‌ویژه منطقه تاریخی الموت، جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری ملی و بین‌المللی به دست آورند.

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کد خبر 1405042201552
یعقوب صلاحی
دبیر مهدی نورعلی

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