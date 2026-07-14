حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تشریح ظرفیتهای راهبردی این استان در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار کرد: همدان بهواسطه جایگاه ممتاز تاریخی و تمدنی خود و بر اساس مصوبه دولت و شورای فرهنگ عمومی کشور، بهعنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین» نامگذاری شده است؛ عنوانی که بیانگر نقش بنیادین این سرزمین در شکلگیری هویت تاریخی و فرهنگی ایران است.
وی با اشاره به تنوع کمنظیر ظرفیتهای گردشگری استان افزود: همدان با برخورداری از بیش از یکهزار و ۹۰۰ جاذبه تاریخی، طبیعی و گردشگری و فعالیت هنرمندان در ۸۵ رشته صنایعدستی، از جامعترین و غنیترین مقاصد گردشگری کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغالآفرینی و سرمایهگذاری در استان تبدیل شود.
استاندار همدان ثبتجهانی هگمتانه را نقطه عطفی در معرفی ظرفیتهای تمدنی استان دانست و تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند، حاصل سالها پژوهش، مطالعات علمی و کاوشهای باستانشناسی است و جایگاه تاریخی همدان را در سطح جهانی تثبیت کرده است. در کنار هگمتانه، جاذبههایی همچون غار علیصدر، آرامگاه بوعلیسینا، آرامگاه باباطاهر، کتیبههای گنجنامه، سرابهای متعدد و دهها اثر تاریخی و طبیعی دیگر، همدان را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل کردهاند.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای توسعه گردشگری در سالهای اخیر گفت: همدان امروز از شبکه گسترده حملونقل جادهای، دو خط ریلی، فرودگاه و سایر زیرساختهای مورد نیاز برخوردار است و این ظرفیتها امکان افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی و توسعه سرمایهگذاری در صنعت گردشگری را بیش از گذشته فراهم کرده است.
ملانوری ادامه داد: از سال گذشته، با هماهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استانداری، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان، برنامهریزی منسجمی برای فعالسازی ظرفیتهای گردشگری آغاز شده تا این حوزه به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه همهجانبه همدان تبدیل شود.
وی از تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان خبر داد و اظهار کرد: این سند راهبردی با مصوبه دولت تهیه شده و سه محور اساسی آن شامل آب، محیطزیست و گردشگری است. در این چارچوب، تمامی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی استان با رویکرد توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان طراحی و برنامهریزی شده است.
استاندار همدان تاکید کرد: راهبرد مدیریت استان آن است که گردشگری فقط یک بخش اقتصادی نباشد، بلکه به محور اتصال تمامی زنجیرههای ارزش توسعه تبدیل شود؛ رویکردی که میتواند ضمن افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری و ارتقای درآمدهای پایدار، زمینهساز شکوفایی اقتصادی استان باشد.
وی با اشاره به رویدادهای بینالمللی برگزار شده در همدان گفت: برگزاری دومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو با حمایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جایگاه بینالمللی همدان را در این حوزه ارتقا داد. همچنین مقدمات برگزاری همایش بینالمللی هگمتانه فراهم شده و این رویداد با حضور اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای مختلف، در پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد.
ملانوری گردشگری سلامت را یکی از مزیتهای رقابتی استان دانست و افزود: هماکنون ۱۶ مرکز دارای بخش پذیرش بیماران بینالمللی با ۸۶ تخت فعال، خدمات درمانی به گردشگران خارجی ارائه میکنند و وجود شخصیت جهانی بوعلیسینا، تنوع اقلیمی، بیش از هزار گونه گیاه دارویی و ظرفیتهای علمی و درمانی استان، فرصت ممتازی برای توسعه این شاخه از گردشگری فراهم کرده است.
وی با تشریح سیاستهای توسعهای استان اظهار کرد: علاوه بر گردشگری تاریخی و فرهنگی، توسعه گردشگری سلامت، گردشگری معدن، گردشگری صنعت، گردشگری علمی، گردشگری طبیعت و جغرافیا و همچنین گردشگری اقوام، بهعنوان محورهای اصلی برنامهریزی استان دنبال میشود.
استاندار همدان با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی استان گفت: همدان از معدود استانهایی است که تقریبا تمامی اقوام ایرانی، بهجز قوم بلوچ، در آن حضور دارند و این تنوع فرهنگی، زبانی و آیینی، بستری ارزشمند برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی جلوههای متنوع هویت ایرانی فراهم کرده است.
وی همچنین به نتایج نشست مشترک با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد و افزود: در این نشست، توافقات مؤثری درباره توسعه زیرساختهای گردشگری، اجرای طرحهای مشترک و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام حاصل شد که میتواند روند توسعه این بخش را شتاب ببخشد.
ملانوری احداث موزه منطقه غرب کشور را یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی استان برشمرد و گفت: بخش عمده عملیات اجرایی این مجموعه به پایان رسیده و با همکاری وزارت میراثفرهنگی، روند تکمیل و بهرهبرداری از آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی همچنین از آغاز فعالیت مرکز مطالعات تمدنی غرب کشور خبر داد و اظهار کرد: این مرکز که سال گذشته به تصویب رسید، با هدف تبدیلشدن به مرجع علمی مطالعات تمدنی و پژوهشهای تاریخی غرب ایران فعالیت خود را آغاز کرده و تقویت آن در دستور کار قرار دارد.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ممتاز صنایعدستی استان گفت: فعالیت هنرمندان در ۸۵ رشته صنایعدستی، همدان را به یکی از قطبهای اصلی این حوزه در کشور تبدیل کرده است. لالجین بهعنوان شهر جهانی سفال و ملایر بهعنوان شهر جهانی منبت، دو برند بینالمللی صنایعدستی ایران هستند و در کنار آنها، هنرهایی همچون مرواربافی، شیشه، چرم و دیگر رشتههای بومی نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند.
وی از برنامهریزی برای ایجاد یکی از بزرگترین تعاونیها و شهرکهای صنایعدستی کشور در همدان خبر داد و افزود: اجرای این طرح، ضمن حمایت از هنرمندان، به توسعه بازارهای داخلی و خارجی، افزایش صادرات صنایعدستی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار کمک خواهد کرد.
استاندار همدان در پایان تاکید کرد: مجموعه ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، درمانی، علمی و هنری استان، در کنار سیاستگذاریهای جدید و حمایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، چشمانداز روشنی را پیش روی همدان قرار داده است و این استان میتواند به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری، اقتصاد فرهنگی و سرمایهگذاری ایران و منطقه تبدیل شود.
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