به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این رویداد، پریسا شجاعی، کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای کتاب کودک تهران، با بهرهگیری از «چمدون قصهگویی من» و با معرفی بخشی از باورها و روایتهای شفاهی مردم هرمزگان و خلیجنشینان جنوب ایران، به معرفی افسانهٔ داماهی و باورهای مرتبط با «مادر دریا» در فرهنگ مردم جنوب ایران پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه داماهی در فرهنگ عامه جنوب ایران، این شخصیت افسانهای را نمادی از امید، برکت، حمایت و یاریرسانی در باورهای مردمی معرفی کرد و روایتهای مرتبط با پناه دادن به عاشقان، بخشیدن مروارید به صیادان و راهنمایی دریانوردان در هنگام طوفان را برای کودکان بازگو کرد. همچنین باورهای مرتبط با «مادر دریا» و آیینهای وابسته به آن، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس مردم جنوب ایران، معرفی شد.
در ادامه، قصه «ننهماهینک»، روایتی از فرهنگ عامه جنوب ایران با بنمایهای مشابه برخی از روایتهای شناختهشده جهانی، برای کودکان روایت شد. در این بخش، بر اهمیت افسانهها و روایتهای شفاهی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و نقش آنها در انتقال حافظه فرهنگی، هویت بومی و ارزشهای انسانی از نسلی به نسل دیگر تأکید شد.
در جریان این برنامه، پیکره پارچهای «داماهی»، ساخته مهرنوش رفیع، هنرمند بومی ماهشهر، به عنوان عنصری دیداری و ابزاری برای ارتباط ملموستر کودکان با این شخصیت افسانهای مورد استفاده قرار گرفت. این اثر که با الهام از باورهای مردم جنوب شکل گرفته است، زمینهای برای آشنایی بیشتر کودکان با روایتهای فرهنگ عامه و عناصر میراث فرهنگی ناملموس فراهم کرد.
بخش عملی این رویداد نیز به ساخت پیکرههای داماهی توسط کودکان اختصاص داشت؛ فعالیتی خلاقانه که با هدف پیوند میان قصه، هنر و میراث فرهنگی ناملموس انجام شد و به کودکان امکان داد برداشت و خیال خود را از این موجود افسانهای خلق کنند.
در پایان برنامه، کودکان آرزوهای خود را برای صلح، آرامش و امنیت ایران، بهویژه مردم جنوب کشور، بیان کردند؛ آرزوهایی که در شرایط دشوار ناشی از جنگ، بازتابی از نگاه انسانی کودکان به مفهوم آرامش، همدلی و امید بود.
این رویداد در راستای برنامههای «کودک و میراث فرهنگی» مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با هدف معرفی، پاسداشت و انتقال بیننسلی میراث فرهنگی ناملموس، از طریق قصهگویی، روایتهای بومی و فعالیتهای خلاقانه برگزار شد.
انتخاب این قصه از دل افسانههای کهن جنوب ایران، بهانهای بود برای همدلی با کودکان عزیز جنوب کشورمان در این روزهای سخت جنگ. شاید قصهها بتوانند کمی از سنگینی این روزها کم کنند و یادمان بیاورند که آرزوی همه ما، آرامش و امنیت برای همهٔ کودکان ایران است.
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