به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد مریدی امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در این دیدار با اشاره به جایگاه ممتاز فیروزآباد در تاریخ و تمدن ایران، گفت: فیروزآباد یکی از کانونهای شکلگیری تمدن ساسانی و از مهمترین مقاصد گردشگری تاریخی کشور به شمار میرود؛ شهری که علاوه بر برخورداری از پیشینهای درخشان، در ۱۵ دیماه ۱۳۹۹ نیز بهعنوان شهر ملی دستبافتههای عشایری به ثبت رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با بیان اینکه فیروزآباد در دوره اردشیر بابکان بهعنوان نخستین پایتخت ساسانیان از جایگاهی راهبردی برخوردار بوده است، افزود: مجموعه تاریخی این شهرستان شامل کاخ اردشیر، قلعه دختر، شهر گور، پل مهرنرسه، نقشبرجسته تاجگذاری اردشیر بابکان و نقشبرجسته پیروزی وی بر اردوان پنجم در تنگاب، بخشی از منظر باستانشناسی ساسانی فارس است که در سال ۱۳۹۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و امروز از ارزشمندترین ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور محسوب میشود.
مریدی با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای ارتقای کیفیت حفاظت و معرفی این مجموعه جهانی، تصریح کرد: اجرای طرحهای بهسازی و مناسبسازی مسیرهای دسترسی، نورپردازی آثار شاخص، ایجاد فضاهای خدماتی و رفاهی گردشگری، راهاندازیایستگاههای معرفی و اطلاعرسانی و همچنین مرمت، استحکامبخشی و پایش مستمر بناهای تاریخی، از مهمترین برنامههایی است که در سال جاری برای مجموعه میراث جهانی ساسانی فیروزآباد در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این نشست، محمدرضا ابراهیمی، فرماندار شهرستان فیروزآباد، نیز با تأکید بر جایگاه کمنظیر این شهرستان در تاریخ ایران، گفت: فیروزآباد به لحاظ غنای تاریخی و فرهنگی، همتراز مهمترین شهرهای تاریخی استان فارس است و با توجه به اینکه نخستین پایتخت دولت ساسانی در این منطقه شکل گرفته، نیازمند توجهی فراتر از روال معمول در حوزه حفاظت، مرمت، معرفی و توسعه زیرساختهای گردشگری است.
فرماندار شهرستان فیروزآباد افزود: معرفی شایسته ظرفیتهای تاریخی فیروزآباد میتواند این شهرستان را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری فرهنگی کشور تبدیل کند؛ از اینرو انتظار میرود با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بهویژه مجموعه میراثفرهنگی، زمینه برای حفاظت اصولی از آثار تاریخی و معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود.
ابراهیمی همچنین با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از میراث جهانی فیروزآباد اظهار کرد: عملیات حفاظت و مرمت بنای تاریخی کاخ اردشیر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت اجرا شده است. همچنین پاکسازی محوطه این اثر جهانی از پوشش گیاهی مزاحم با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجرای نورپردازی بنای کاخ اردشیر و محوطه پیرامونی آن با اعتباری حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده است.
او در پایان از آغاز مراحل اجرایی طرحهای جدید در این مجموعه جهانی خبر داد و گفت: ادامه عملیات حفاظت و مرمت کاخ اردشیر و قلعه دختر و همچنین اجرای پوشش حفاظتی و زیرساختهای گردشگری در محوطه تاریخی شهر گور، از جمله پروژههای اولویتدار شهرستان است که هماکنون در مرحله تشریفات اداری و انعقاد قرارداد قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
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