به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در پویش یک عمر خاطره با سعدی از مردم و بازدیدکنندگان دعوت شده تا هرگونه تصویر خاطره‌انگیزی که با سعدی مرتبط است را به مجموعه ارسال کنند. این تصاویر می‌تواند شامل عکس‌های مربوط به معماری بنا، ارتباط با آثار و کتاب‌های سعدی و یا هرگونه تجربه بصری دیگر از ارتباط با این شاعر پرآوازه باشد.

مدیر مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدیه افزود: تصاویر ارسالی پس از قرار گرفتن در قالب‌های گرافیکی ویژه، در فضای مجازی منتشر خواهند شد.

او ادامه: نکته متمایز این پویش، مدل انتشار زنجیره‌ای آن است به‌گونه‌ای که شعار این حرکت، ارسال هر اثر توسط یک نفر به تنها یک نفر دیگر است تا این زنجیره فرهنگی در راستای اعتلای تاریخ و میراث ملی، به صورت هدفمند و گسترده در فضای مجازی تداوم یابد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه، به معرفی دومین پویش این مجموعه پرداخت و گفت: مجموعه سعدیه دومین پویش فضای مجازی خود را با هدف ترویج‌اندیشه‌های این شاعر بلندآوازه و معرفی فرهنگ ایرانی به دنیا، تحت عنوان گلی از گلستان آغاز کرد.

کشاورز افزود: در این پویش که به صورت هفتگی اجرا می‌شود، یکی از بیت‌ها یا مصرع‌های منتخب از آثار سعدی، در قالب‌های گرافیکی ویژه و به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و منتشر می‌شود. هدف از این اقدام، بازنشراندیشه‌های شاعرانی است که جهان را با غزل و حکمت فتح کرده‌اند و در همین راستا، تلاش می‌شود تا میراث ملموس و ناملموس ایران در سطح بین‌المللی معرفی شود.

او خاطرنشان کرد: پویش گلی از گلستان تلاشی است برای معرفی‌اندیشه‌ورزی ایرانیان به هم‌وطنان و جهانیان و همچنین ادای دینی به این شخصیت اثرگذار در عرصه فرهنگ، هنر و تاریخ است. انتظار می‌رود این دسترسی دوزبانه به اشعار سعدی، مخاطبان غیرفارسی‌زبان را نیز با حکمت و زیبایی‌شناسی آثار این شاعر بزرگ آشنا کند.

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