میراثآریا: میراثفرهنگی جهان، گنجینهای از تجربه، دانش و خلاقیت نسلهای گذشته است؛ اما این میراث ارزشمند در قرن بیستویکم با تهدیدهایی روبهروست که بسیاری از آنها در گذشته سابقه نداشتهاند.
تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین، رطوبت، فرسایش طبیعی، زلزله، سیلاب، توسعههای بیضابطه شهری و حتی درگیریهای مسلحانه، حفاظت از آثار تاریخی را به یکی از پیچیدهترین چالشهای نظام میراثجهانی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، فناوریهای نوین به کمک متخصصان آمدهاند تا حفاظت از میراثفرهنگی از یک اقدام واکنشی به یک فرآیند پیشگیرانه، دادهمحور و هوشمند تبدیل شود.
امروز بسیاری از محوطههای ثبتجهانی یونسکو، با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، بهصورت مستمر پایش میشوند تا کوچکترین تغییرات در وضعیت آنها شناسایی شود.
اسکن سهبعدی؛ ساخت نسخه دیجیتال از میراثجهانی
یکی از مهمترین فناوریهای حفاظت از آثار تاریخی، اسکن سهبعدی است. این فناوری با استفاده از لیزر و تصویربرداری دقیق، میلیونها نقطه از یک بنا یا محوطه تاریخی را ثبت میکند و یک مدل دیجیتال با دقت بسیار بالا به وجود میآورد.
اهمیت این فناوری زمانی آشکار میشود که یک اثر تاریخی در معرض خطر قرار گیرد؛ زیرا نسخه دیجیتال آن میتواند مرجع دقیقی برای مرمت، بازسازی و مطالعات آینده باشد.
امروزه بسیاری از بناهای تاریخی جهان، از معابد باستانی تا شهرهای تاریخی، پیش از هرگونه آسیب احتمالی، به شکل سهبعدی ثبت میشوند.
پهپادها؛ چشمهای پرنده برای حفاظت از آثار
پهپادها در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم باستانشناسان و کارشناسان حفاظت تبدیل شدهاند. این فناوری امکان تصویربرداری هوایی از مناطق گسترده، بررسی ترکها و آسیبهای سازهای، تهیه نقشههای دقیق و پایش تغییرات محیطی را فراهم میکند.
در محوطههای وسیع تاریخی که بررسی آنها از سطح زمین دشوار است، پهپادها سرعت و دقت مطالعات را چند برابر کردهاند. از منظر مدیریت میراث، پهپادها به کارشناسان کمک میکنند پیش از تبدیل یک آسیب کوچک به یک بحران بزرگ، اقدامات حفاظتی لازم را انجام دهند.
هوش مصنوعی؛ تحلیلگر جدید میراثفرهنگی
هوش مصنوعی به تدریج وارد حوزه میراثفرهنگی شده و ظرفیتهای تازهای ایجاد کرده است. سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند حجم عظیمی از تصاویر، دادههای اقلیمی، گزارشهای حفاظتی و اطلاعات تاریخی را تحلیل کنند و الگوهای خطر را شناسایی کنند.
برای مثال، این فناوری میتواند تغییرات تدریجی در سطح یک بنا، احتمال گسترش ترکها یا تأثیر عوامل محیطی بر یک اثر را پیشبینی کند. هوش مصنوعی در آینده میتواند نقش مهمی در حرکت میراثفرهنگی از «مرمت پس از آسیب» به «حفاظت پیشگیرانه» داشته باشد.
فناوری سنجش از دور؛ پایش میراث از فاصله دور
تصاویر ماهوارهای و فناوری سنجش از دور، امکان بررسی تغییرات گسترده در محوطههای تاریخی را فراهم کردهاند. این فناوری به کارشناسان اجازه میدهد تغییرات پوشش گیاهی، فرسایش زمین، تغییرات کاربری اطراف آثار و حتی تهدیدهای ناشی از توسعه شهری را بررسی کنند.
برای محوطههای بزرگ تاریخی و منظرهای فرهنگی، سنجش از دور به ابزاری راهبردی در مدیریت حفاظت تبدیل شده است.
مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)؛ نقشه هوشمند بناهای تاریخی
فناوری BIM که سالها در معماری و مهندسی ساختمان استفاده میشد، اکنون وارد حوزه میراثفرهنگی شده است. در این روش، تمام اطلاعات یک بنا شامل مصالح، ساختار معماری، آسیبها، مراحل مرمت و تاریخچه تغییرات در یک مدل دیجیتال ثبت میشود. این مدل به کارشناسان کمک میکند تصمیمهای مرمتی را بر اساس دادههای دقیق و علمی اتخاذ کنند.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده؛ پیوند فناوری و تجربه میراث
فناوریهای واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) علاوه بر معرفی آثار، نقش مهمی در آموزش و حفاظت دارند. با استفاده از این فناوریها، میتوان بناهایی را که آسیب دیدهاند یا بخشهایی از آنها از بین رفته، به صورت دیجیتال بازسازی و برای پژوهشگران و بازدیدکنندگان نمایش داد.
این فناوری همچنین امکان معرفی میراثفرهنگی به مخاطبان جهانی را بدون فشار بیش از حد گردشگری بر آثار فراهم میکند.
حسگرهای هوشمند؛ مراقبت دائمی از بناهای تاریخی
حسگرهای دیجیتال امروزه در بسیاری از بناهای تاریخی نصب میشوند تا شرایط محیطی مانند رطوبت، دما، لرزش و فشار سازهای را اندازهگیری کنند. این دادهها به کارشناسان کمک میکند تغییرات خطرناک را پیش از ایجاد آسیب جدی شناسایی کنند. در بناهای حساس، این فناوری میتواند نقش یک سیستم هشدار زودهنگام را ایفا کند.
پایگاههای داده دیجیتال؛ حافظه دوم میراثجهانی
ثبت دیجیتال اطلاعات تاریخی، تصاویر، نقشهها، مطالعات باستانشناسی و گزارشهای مرمتی، یکی از پایههای حفاظت مدرن است.
بانکهای اطلاعاتی دیجیتال باعث میشوند دانش مربوط به یک اثر تاریخی از بین نرود و نسلهای آینده به منابع علمی دقیق دسترسی داشته باشند.
این رویکرد، میراثفرهنگی را از یک شیء تاریخی به یک دانش زنده تبدیل میکند.
چاپ سهبعدی؛ بازسازی دقیق عناصر آسیبدیده
فناوری چاپ سهبعدی امکان بازسازی نمونههای دقیق از قطعات معماری، تزئینات و عناصر آسیبدیده را فراهم کرده است. این فناوری به ویژه در مواردی که ساخت قطعه اصلی دشوار یا خطرناک است، میتواند ابزار ارزشمندی برای پژوهش و حفاظت باشد.
دادههای بزرگ و سامانههای مدیریت هوشمند؛ آینده حفاظت میراث
ترکیب دادههای حاصل از ماهوارهها، حسگرها، مطالعات میدانی و گزارشهای تاریخی، امکان ایجاد سامانههای جامع مدیریت میراث را فراهم کرده است. این سامانهها میتوانند به مدیران میراثفرهنگی کمک کنند تا تصمیمهای خود را بر اساس اطلاعات دقیق، پیشبینیهای علمی و ارزیابی خطر اتخاذ کنند.
فناوری؛ جایگزین انسان نیست، ابزار توانمندسازی انسان است
با وجود همه پیشرفتهای فناورانه، حفاظت از میراثجهانی همچنان به دانش انسانی، تجربه متخصصان، مشارکت جوامع محلی و درک عمیق از ارزشهای فرهنگی وابسته است. فناوری تنها ابزار جدیدی است که توان انسان را برای حفاظت از میراث افزایش میدهد.
امروز حفاظت از میراثجهانی ترکیبی از دانش معماری، باستانشناسی، مهندسی، علوم داده و فناوریهای نوین است. جهان برای حفظ حافظه تمدنی خود، از پیشرفتهترین ابزارهای عصر جدید بهره میگیرد تا روایتهای هزاران ساله همچنان برای نسلهای آینده باقی بمانند.
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