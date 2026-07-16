میراثآریا: پرونده باغ ایرانی با استناد به معیارهای (i)، (ii)، (iii)، (iv) و (vi) یونسکو، یکی از جامعترین پروندههای میراثجهانی ایران بهشمار میرود. این پرونده مجموعهای از ۹ باغ تاریخی را از اقلیمهای گوناگون کشور در بر میگیرد؛ باغهایی که هر یک روایتی از سازگاری هوشمندانه ایرانیان با طبیعت، مدیریت منابع آب و آفرینش چشماندازی آرمانی را به نمایش میگذارند.
ریشههای باغ ایرانی به دوران هخامنشیان بازمیگردد؛ زمانی که در مجموعه پاسارگاد، الگوی اولیه «چهارباغ» با محورهای متقاطع، تقسیمبندی هندسی فضا و جریان منظم آب شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران، باغ پاسارگاد را نخستین نمونه شناختهشده باغ ایرانی میدانند؛ الگویی که بعدها در دورههای ساسانی، صفوی، زند و قاجار تکامل یافت و به یکی از ماندگارترین جلوههای فرهنگ ایرانی تبدیل شد.
آنچه باغ ایرانی را از دیگر سنتهای باغسازی جهان متمایز میکند، نظام فکری نهفته در طراحی آن است. در این الگو، آب عنصر اصلی حیات است و در کنار هندسه دقیق، معماری، درختان، سایه، چشمانداز و تقارن، فضایی را پدید میآورد که بازتابی از مفهوم «بهشت» در فرهنگ ایرانی بهشمار میرود. واژه «پردیس» که امروز در بسیاری از زبانهای دنیا با مفهوم بهشت شناخته میشود، ریشه در همین سنت باغسازی ایران دارد.
یکی از برجستهترین ویژگیهای باغ ایرانی، دانش پیشرفته مدیریت آب است. بخش قابلتوجهی از این باغها در اقلیمهای خشک و نیمهخشک ایران ساخته شدهاند؛ اما با بهرهگیری از قنات، اختلاف ارتفاع طبیعی، جویهای سنگی، حوضها، آبنماها و شبکههای دقیق توزیع آب، محیطی سرسبز و پایدار ایجاد کردهاند. این شیوه، نمونهای ارزشمند از فناوری بومی و مدیریت پایدار منابع طبیعی در تمدن ایران محسوب میشود.
باغهای ثبتشده در پرونده جهانی یونسکو عبارتاند از:
باغ پاسارگاد در استان فارس
باغ ارم شیراز در استان فارس
باغ فین کاشان در استان اصفهان
باغ چهلستون اصفهان در استان اصفهان
باغ شاهزاده ماهان در استان کرمان
باغ دولتآباد یزد در استان یزد
باغ پهلوانپور مهریز در استان یزد
باغ اکبریه بیرجند در استان خراسان جنوبی
باغ عباسآباد بهشهر در استان مازندران
این ۹ باغ، اگرچه در اقلیمهایی کاملا متفاوت از جنگلهای هیرکانی مازندران تا کویر مرکزی ایران قرار گرفتهاند، اما همگی از اصول مشترک باغ ایرانی پیروی میکنند؛ اصولی همچون محوربندی هندسی، حضور آب بهعنوان عنصر سازماندهنده فضا، وجود کوشک یا عمارت مرکزی، دیوار پیرامونی، درختکاری هدفمند و ایجاد تعادل میان معماری و طبیعت.
باغ ایرانی سندی زنده از دانش مهندسی، برنامهریزی فضایی، مدیریت منابع آب، هنر منظر و نگاه فلسفی ایرانیان به رابطه انسان و طبیعت است. به همین دلیل، یونسکو این مجموعه را نمونهای برجسته از تبادل ارزشهای فرهنگی و یکی از کاملترین الگوهای باغسازی در تاریخ تمدن بشری معرفی کرده است.
امروز باغهای ایرانی علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی، نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی، آموزش حفاظت از میراث، پژوهشهای معماری منظر و معرفی دانش بومی ایران در سطح بینالمللی ایفا میکنند. این باغها همچنان روایتگر تمدنی هستند که توانست در سختترین شرایط اقلیمی، با اتکا به دانش، زیبایی و مهندسی، مفهوم «بهشت زمینی» را در کالبد طبیعت متجلی سازد.
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