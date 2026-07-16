اجرای فرآیند تحویل و تحول اموال فرهنگی موزه هنرهای ملی/ ضرورت نظارت دقیق و اجرای ضوابط قانونی

به گزارش میراث آریا، در راستای اجرای مفاد آییننامه اجرایی ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور، نشست هماهنگی این فرآیند روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه جاری با حضور نمایندگان اداره اموال ادارهکل موزهها، معاون ذیحسابی، مسئول موزههای استان، مدیریت موزه هنرهای ملی و امنای اموال (تحویلدهنده و تحویلگیرنده) برگزار شد و روند قانونی تحویل اموال این موزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مرتضی ادیبزاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران، با تاکید بر اهمیت صیانت اصولی از گنجینههای ملی در این باره تصریح کرد: این اقدام در چارچوب دستورالعملها و ضوابط قانونی و با نظارت دقیق نمایندگان بخشهای ذیربط در حال انجام است.
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