نشست تخصصی حفاظت و مرمت آثار تاریخی استان تهران برگزار شد/ ضرورت اولویت حفاظت پیشگیرانه در مخازن امن

به گزارش میراث آریا، در نشست هم‌اندیشی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه جاری که با حضور زندی (نماینده اداره کل موزه‌ها)، مسئول موزه‌های استان تهران، کارشناس‌ مسئول کارگاه حفاظت و مرمت و جمعی از مدیران و امنای اموال فرهنگی موزه‌های تابعه برگزار شد، استانداردهای روز و مباحث کلیدی این حوزه مورد واکاوی قرار گرفت.

تبیین اصول حفاظت و مرمت، تدوین راهبردهای حفاظت پیشگیرانه با تاکید بر پروتکل‌های بسته‌بندی و انتقال ایمن آثار به مخازن، و همچنین پایش و نظارت مستمر بر وضعیت اشیای منتقل‌شده به مخازن امن پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این جلسه بود.

مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران، در این نشست با تاکید بر اینکه صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی رسالت بنیادین موزه‌هاست، خاطرنشان کرد: اجرای ضوابط حفاظتی و مرمت آثار موجود در مخازن یک ضرورت قطعی است و در صدر اولویت‌های اجرایی این اداره کل قرار دارد.

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