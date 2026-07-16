به گزارش میراث آریا، علی رئیسی، مشاور اجرایی مدیرکل و مدیر اداره هماهنگی امور شهرستانهای استان تهران و جواد عظیمی، رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، در سفری کاری از شهرستان فیروزکوه بازدید کردند.
این سفر با هدف بازدید میدانی، پیگیری اهداف و سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بررسی روند اجرای برنامههای ادارهکل استان تهران در شهرستان فیروزکوه انجام شد. در جریان این بازدید، هیئت استانی با کارکنان اداره میراثفرهنگی شهرستان دیدار و درباره مسائل، ظرفیتها و نیازهای موجود گفتوگو کرد.
همچنین تعدادی از پروژههای سرمایهگذاری و تأسیسات گردشگری شهرستان مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات، موانع اجرایی و انتظارات فعالان بخش خصوصی بررسی شد تا پس از جمعبندی، موضوعات قابل پیگیری برای تصمیمگیری و صدور دستورات لازم به مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران منعکس شود.
علی رئیسی با اشاره به استمرار بازدیدهای میدانی از فیروزکوه گفت: «این سومین بازدید میدانی از شهرستان فیروزکوه در شش ماه گذشته است و یکی از محورهای اصلی این سفر، پیگیری مصوبات دیدار مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران با فرماندار شهرستان بود.»
مشاور اجرایی مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران افزود: برنامهریزی و فراهمکردن مقدمات لازم برای سفرهای استانی مقام عالی وزارت و استاندار تهران از دیگر موضوعاتی است که در جریان بازدیدهای شهرستانی مورد پیگیری قرار میگیرد. همچنین با توجه به افزایش سفرها در فصل تابستان، وضعیت جاذبههای طبیعی، مسیرهای گردشگری و نحوه ارائه خدمات به مسافران بررسی شد.
رئیسی با اشاره به موقعیت راهبردی فیروزکوه خاطرنشان کرد: همجواری این شهرستان با استانهای مازندران و سمنان و قرار گرفتن آن در یکی از محورهای اصلی سفر به شهرهای شمالی کشور، اهمیت گردشگری فیروزکوه را دوچندان کرده است. محور شرق استان تهران، بهویژه در ایام تابستان، یکی از محورهای مهم تردد و گردشگری محسوب میشود.
وی توسعه اقامتگاههای بومگردی و افزایش ظرفیتهای اقامتی را از سیاستهای مورد تأکید مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران عنوان کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع پروژههای گردشگری و تقویت زیرساختهای اقامتی در فیروزکوه، با توجه به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان، با جدیت دنبال خواهد شد.
جواد عظیمی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از فعالان اقتصادی گفت: امروز یکی از مهمترین مسئولیتهای کارکنان میراثفرهنگی استان تهران، شنیدن، بررسی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران افزود: در این بازدید، موضوعات قابل پیگیری در حوزه صیانت از آثار و بناهای تاریخی، حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع مدیران تأسیسات گردشگری و پشتیبانی از هنرمندان و فعالان صنایعدستی احصا و برای پیگیریهای بعدی جمعبندی شد.
عظیمی سلامت اداری، حفظ حقوق کارکنان و صیانت از سرمایه انسانی را از وظایف مهم مجموعه حراست دانست و اظهار کرد: در کنار بررسی عملکرد اداری، توجه به مسائل و دغدغههای کارکنان شهرستانها نیز در بازدیدهای میدانی اهمیت ویژهای دارد.
در این بازدید همچنین وضعیت حفاظت و نگهداری اسناد اداری، تجهیزات حفاظتی و سامانههای دوربین مداربسته اداره میراثفرهنگی شهرستان فیروزکوه بررسی شد.
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